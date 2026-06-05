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Buca Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman tutuklandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Buca Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman tutuklandı

Buca Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden aralarında Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve CHP eski Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın da bulunduğu 42'si tutuklandı. 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen dev 'yolsuzluk' operasyonunda sıcak bir gelişme yaşandı.

Aralarında mevcut Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da bulunduğu 54 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı. Soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Duman'ın da aralarında yer aldığı 51 şüpheli tutuklama, 3 şüpheli ise adli kontrol şartı talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

CHP'Lİ BUCA BELEDİYESİ'NE YOLSUZLUK OPERASYONU!

ŞAHSİ HARCAMALAR VE 'BANKAMATİK MEMURLARI' DETAYI

Cumhuriyet savcısı tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen sevk yazısında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Yazıda; bir kısım imar işlerinde rüşvet alınıp verildiği, belediyenin ve kamunun kaynaklarının şüphelilerin otel, konaklama ve seyahat gibi özel şahsi harcamalarında kullanıldığı belirtildi. Ayrıca Buca Belediyesi'nde 'bankamatik memuru' olarak tabir edilen ve fiilen kurumda görev yapmadığı halde her ay düzenli olarak haksız gelir elde eden kişilerin bulunduğu vurgulandı.

Buca Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman tutuklandı - 1

HİYERARŞİK SUÇ ÖRGÜTÜ DEŞİFRE EDİLDİ

Şüphelilerin eylemlerini bir 'suç örgütü' faaliyeti kapsamında işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunması operasyonun temel dayanağı oldu. Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre; eski başkan Erhan Kılıç'ın kurduğu ve Mahmut Zengin'in önemli rol üstlendiği suç yapılanmasının, Görkem Duman'ın belediye başkanı olduğu dönemde de yetkili şahısların dahliyle faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan, Çağdaş Kaya'nın Buca CHP İlçe Başkanı olmasıyla birlikte söz konusu suç örgütü yapılanmasının başına geçtiği, siyasi ve şahsi gücünü kullanarak örgüt faaliyetlerini kontrol altına aldığı ve diğer şahısları yönlendirdiği değerlendirmesine yer verildi. Şüphelilerin ortak bir çıkar ilişkisi etrafında hiyerarşik bir yapı oluşturarak suça iştirak ettikleri belirtildi.

Buca Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman tutuklandı - 2

ESKİ VE YENİ BAŞKANLARA AĞIR SUÇLAMALAR

Mahkemeye sevk edilen kritik isimlerin suçlamaları da netleşti. Sevk yazısına göre talep edilen suçlamalar ise; Buca Belediye Başkanı Görkem Duman hakkında 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet almak' ve 'Zimmet'i önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç hakkında 'Rüşvet alma' ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', Eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya hakkında ise 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Zimmet' ve 'Rüşvet alma' şeklinde sıralandı.

Buca Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman tutuklandı - 3

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

ESKİ VE YENİ BAŞKANLARA AĞIR SUÇLAMALAR

Mahkemeye sevk edilen kritik isimlerin suçlamaları da netleşti. Sevk yazısına göre talep edilen suçlamalar ise; Buca Belediye Başkanı Görkem Duman hakkında 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet almak' ve 'Zimmet'i önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç hakkında 'Rüşvet alma' ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', Eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya hakkında ise 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Zimmet' ve 'Rüşvet alma' şeklinde sıralandı.

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

42 TUTUKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; sahip oldukları siyasi gücü kullanarak suç örgütü kurup yönettikleri, Buca bölgesinde gerçekleştirilen inşaatlar karşılığında müteahhitlerden rüşvet aldıkları, imar süreçlerinde çeşitli yolsuzluk ve usulsüzlüklere karıştıkları, belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçları kişisel amaçlarla kullandıkları, yolsuzluk iddialarını sosyal medyada paylaşan partili şahısların örgüt üyelerince darp edildiği, işe gelmeyen kişilere haksız maaş ve ikramiye ödemeleri yapıldığı (bankamatik memuru) ve bazı belediye personelinin gelirleriyle orantısız mal varlığı artışına sahip olduklarının tespit edilmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında toplam 54 şüpheli 01-03 Haziran 2026 tarihlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Sulh Ceza Hakimliği'nde gerçekleştirilen sorguların ardından, aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, önceki dönem CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya ve Buca Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Tunçol'un da bulunduğu 42 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Hakimlik, savcılık tarafından tutuklanmaları talep edilen 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına hükmetti. Savcılığın adli kontrol talebiyle sevk ettiği 3 şüpheli hakkında da talep doğrultusunda karar verildi.

İŞTE TUTUKLANAN İSİMLER:

1- Görkem Duman (Buca Belediye Başkanı) – Tutuklandı

2- Erhan Kılıç (Önceki Dönem Buca Belediye Başkanı) – Tutuklandı

3- Çağdaş Kaya (Önceki Dönem Buca CHP İlçe Başkanı) – Tutuklandı

4- Barış Özreçber (Belediye Başkan Yardımcısı) – Tutuklandı

5- Ayşe Kalafat (Dönemin Planlama ve İmar Müdürü) – Tutuklandı

6- Kadir Barın (Bucamar A.Ş. Genel Müdürü) – Tutuklandı

7- Ahmet Çakar (Dönemin Oturma Birim Şefi) – Tutuklandı

8- Aras İş (İmar Durum Şefi) – Tutuklandı

9- Refik Karakaya (Dönemin Etüt ve Proje Müdürü) – Tutuklandı

10- Oğuzhan Aksoy (Hakediş ve Yapı Kullanma Biriminde Görevli) – Tutuklandı

11- Süleyman Omuzbüken (Dönemin Ruhsat Birimi Çalışanı) – Tutuklandı

12- Burcu Er Durmaz (İmza Yapı Firma Sahibi / Meclis Üyesi) – Tutuklandı

13- Serkan Altun (Altun İnşaat Firma Sahibi) – Tutuklandı

14- Toygun Varol (Dönemin Harita Müdürü) – Tutuklandı

15- Nihat Taşçılar (Taşçılar İnşaat Firma Sahibi) – Tutuklandı

16- Mehmet Taşçılar (Taşçılar İnşaat Firma Sahibi) – Tutuklandı

17- Suat Tekdemir (Biryer Yapı Firma Sahibi) – Tutuklandı

18- Rıdvan Demir (Romega İnşaat Firma Sahibi) – Tutuklandı

19- Hakan Okutucu (Dönemin İmar Müdürü) – Tutuklandı

20- Bahadır Yılmaz (Hakediş ve Yapı Kullanma Biriminde Memur) – Tutuklandı

21- Özgür Dalağan (Dönemin Ruhsat Birimi Çalışanı) – Tutuklandı

22- Burcu Altunçekiç (Bucamar Muhasebe Sorumlusu) – Tutuklandı

23- Serhat Gökhan Karakaplan (Bucamar Çalışanı) – Tutuklandı

24- Şahin Akçay (Bucamar Çalışanı) – Tutuklandı

25- Hasan Kalkan (Bucamar Çalışanı) – Tutuklandı

26- Faruk Korkmaz (Buca Belediyesi Büro İşçisi) – Tutuklandı

27- Engin Akyazı (Buca Belediyesi Veri Hazırlama ve Kontrol Memuru Emeklisi) – Tutuklandı

28- Çağrı Ongun (Bucamar Büro İşçisi) – Tutuklandı

29- Asiye Avcı (Kültür Müdürü) – Tutuklandı

30- Ceyda Akbulut (Özel Kalem Müdürü) – Tutuklandı

31- Sude Kasapoğlu (Bucamar Personeli) – Tutuklandı

32- Mergül Şen (Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Personeli) – Tutuklandı

33- Belkız Özdemir (Eski Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü) – Tutuklandı

34- Aykut Doğan (Sıfır Atık ve İklim Müdürü) – Tutuklandı

35- Selin Öztürk Şükrüoğlu (Sosyolog) – Tutuklandı

36- Nurten Çetinkaya (Bucamar Personeli) – Tutuklandı

37- Zekiye Avcı (Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Şefi) – Tutuklandı

38- İbrahim Tunçol (Belediye Başkan Yardımcısı) – Tutuklandı

39- Sinem Öznur (İşletme ve İştirakler Eski Müdür Vekili) – Tutuklandı

40- Alpaslan Ege (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni) – Tutuklandı

41- Canan Yücel (Destek Hizmetleri Eski Müdür Vekili) – Tutuklandı

42- Yağmur Güçerek (Belediye Başkanı Asistanı) – Tutuklandı

ADLİ KONTROL TALEP EDİLEN İSİMLER:

1- Emrah Baş (Baş İnşaat Ofisi Firma Sahibi) – Adli Kontrol

2- Ecem Eren (Mimar) – Adli Kontrol

3- Doğan Sarıkaya (Firma Sahibi / Meclis Üyesi) – Adli Kontrol

4- Erhan Akyüz (Bucamar Çalışanı) – Adli Kontrol

5- Akın Erkan Kalmaz (Bucamar Büro İşçisi) – Adli Kontrol

6- Fethi Kaplan (Dönemin Oturma Biriminde Memur) – Adli Kontrol

7- Hakan Ördek (Örgün İnşaat Firma Sahibi) – Adli Kontrol

8- Ramazan Altun (İSM Yapı Firma Sahibi) – Adli Kontrol

9- Bahar Burmalı (Kadın ve Aile Müdürlüğü Büro Personeli) – Adli Kontrol

10- Senem Akyüz (Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Büro Personeli) – Adli Kontrol

11- Sevgi Kazankaya (Buca Belediyesi Çalışanı) – Adli Kontrol

12- Ahmet Kazankaya (Şoför) – Adli Kontrol

Buca Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman tutuklandı - 4

BUCA BELEDİYESİ'NE YAPILAN OPERASYONUN DETAYLARI A HABER'DE

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda sıcak bir gelişme yaşandı. Hafta başında gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınan, aralarında eski belediye başkanının da bulunduğu 54 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabahın erken saatlerinde adliyeye sevk edildi. Operasyonun ayrıntılarını A Haber muhabiri Sefer Ayçe canlı yayında aktardı.

Buca Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman tutuklandı - 5

BİR HAFTALIK GÖZALTI SÜRECİ TAMAMLANDI

İzmir'de hafta başından bu yana devam eden soruşturma kapsamında emniyetteki sorgu süreci sona erdi. Bölgedeki son durumu aktaran Sefer Ayçe, "Yeni gelişmeler var, bu hafta başında operasyon yapılmıştı şimdi ise soruşturma bittikten sonra emniyetteki işlemler tamamlandı ve şüpheliler adliyeye sevk oldu." ifadelerini kullandı. Gözaltı sürecine dair detayları paylaşan Ayçe, "Sabahın erken saatlerinde, geçen hafta başlamıştı gözaltılar ve bir hafta boyunca bu Cuma gününe kadar ifadeleri alınmıştı." sözleriyle sürecin işleyişini belirtti.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI DA ŞÜPHELİLER ARASINDA

Operasyonun kapsamı ve gözaltına alınan isimlerin profili dikkat çekiyor. Çok sayıda kişinin sorgulandığını belirten Sefer Ayçe, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Mali Şube ekipleri, Yeşilyurt Emniyet Müdürlüğü'nde 54 kişinin ifadesini aldı. Aralarında Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da olduğu 54 kişi gözaltına alınmıştı." şeklinde konuştu. Şüphelilerin adliyeye getirilmeden önce sağlık kontrolünden geçirildiğini söyleyen Ayçe, "Bugün Cuma günü sabahın erken saatlerinde ilk önce hastanede sağlık kontrolleri yapıldı ve ardından İzmir Adliyesi'ne 54 kişi getirildi." bilgisini paylaştı.

Buca Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman tutuklandı - 6

ŞOK İDDİALAR: RÜŞVET, USULSÜZLÜK VE DARB!

Soruşturmanın odağındaki suçlamalar ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Belediye kaynaklarının usulsüz kullanımıyla ilgili iddialara değinen Sefer Ayçe, "Soruşturmanın merkezinde, belediye imkanlarının kişisel amaçlarla kullanıldığı, imar süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı ve bazı müteahhitlerden rüşvet alındığı, belediye iştiraklerine ait araçların ve mali kaynakların şahsi harcamalarda değerlendirildiği yönünde iddialar yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Buca Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman tutuklandı - 7

BANKAMATİK PERSONELİ VE DARP OLAYI

Dosyadaki diğer çarpıcı detaylar ise belediye içindeki suistimalleri gözler önüne seriyor. Yolsuzluk ağının sadece rüşvetle sınırlı olmadığını vurgulayan Sefer Ayçe, "Dosyada ayrıca kamuoyunda 'bankamatik personel' olarak bilinen uygulamayla çalışmayan kişilere maaş ödendiği ve belediye hakkında paylaşım yapan bazı kişilere yönelik darp olaylarının yaşandığı iddiaları da bulunuyor." sözleriyle soruşturmanın kapsamını özetledi. Adliye önünde bekleyişini sürdüren Ayçe, "Gelişmeler olacak, biz de gelişmeleri İzmir'den aktarmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Buca Belediyesi soruşturmasında kaç kişi adliyeye sevk edildi?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da bulunuyor.

Soruşturma hangi iddiaları kapsıyor?

Soruşturma dosyasında usulsüz imar işlemleri, ruhsat ve oturma izni süreçlerinde rüşvet iddiaları, belediye iştiraklerine ait kredi kartlarının kişisel harcamalarda kullanılması, "bankamatik memur" sistemi ile ihale ve doğrudan temin süreçlerine ilişkin usulsüzlük iddiaları yer alıyor.

Soruşturma kapsamında kimler hakkında işlem yapıldı?

Dosyada Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, belediye iştiraklerinde görev yapan yöneticiler ve çalışanlar ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin bulunduğu belirtildi.

Gözaltı kararları kaç şüpheliyi kapsıyordu?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında toplam 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı. Operasyonlar İzmir'in yanı sıra Ankara, Erzincan ve Çanakkale'de gerçekleştirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında ne karar verilecek?

Şüphelilerin savcılık ifadelerinin alınmasının ardından dosya sulh ceza hakimliğine sevk edilebilecek. Hakimlik tarafından tutuklama, adli kontrol veya serbest bırakma yönünde karar verilmesi bekleniyor.

Soruşturmada adı geçen "sabun" ifadesi ne anlama geliyor?

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre bazı çevrelerde "sabun" ifadesinin, belediyedeki işlemlerin çözülmesi veya ertelenmesi amacıyla yapıldığı öne sürülen ödeme trafiğini tanımlamak için kullanıldığı iddia ediliyor. Bu ifade soruşturma kapsamındaki bir iddia olup yargı süreci devam etmektedir.

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