Buca Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman tutuklandı

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.
ESKİ VE YENİ BAŞKANLARA AĞIR SUÇLAMALAR
Mahkemeye sevk edilen kritik isimlerin suçlamaları da netleşti. Sevk yazısına göre talep edilen suçlamalar ise; Buca Belediye Başkanı Görkem Duman hakkında 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet almak' ve 'Zimmet'i önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç hakkında 'Rüşvet alma' ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', Eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya hakkında ise 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Zimmet' ve 'Rüşvet alma' şeklinde sıralandı.
Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.
42 TUTUKLAMA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; sahip oldukları siyasi gücü kullanarak suç örgütü kurup yönettikleri, Buca bölgesinde gerçekleştirilen inşaatlar karşılığında müteahhitlerden rüşvet aldıkları, imar süreçlerinde çeşitli yolsuzluk ve usulsüzlüklere karıştıkları, belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçları kişisel amaçlarla kullandıkları, yolsuzluk iddialarını sosyal medyada paylaşan partili şahısların örgüt üyelerince darp edildiği, işe gelmeyen kişilere haksız maaş ve ikramiye ödemeleri yapıldığı (bankamatik memuru) ve bazı belediye personelinin gelirleriyle orantısız mal varlığı artışına sahip olduklarının tespit edilmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında toplam 54 şüpheli 01-03 Haziran 2026 tarihlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Sulh Ceza Hakimliği'nde gerçekleştirilen sorguların ardından, aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, önceki dönem CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya ve Buca Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Tunçol'un da bulunduğu 42 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Hakimlik, savcılık tarafından tutuklanmaları talep edilen 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına hükmetti. Savcılığın adli kontrol talebiyle sevk ettiği 3 şüpheli hakkında da talep doğrultusunda karar verildi.
İŞTE TUTUKLANAN İSİMLER:
1- Görkem Duman (Buca Belediye Başkanı) – Tutuklandı
2- Erhan Kılıç (Önceki Dönem Buca Belediye Başkanı) – Tutuklandı
3- Çağdaş Kaya (Önceki Dönem Buca CHP İlçe Başkanı) – Tutuklandı
4- Barış Özreçber (Belediye Başkan Yardımcısı) – Tutuklandı
5- Ayşe Kalafat (Dönemin Planlama ve İmar Müdürü) – Tutuklandı
6- Kadir Barın (Bucamar A.Ş. Genel Müdürü) – Tutuklandı
7- Ahmet Çakar (Dönemin Oturma Birim Şefi) – Tutuklandı
8- Aras İş (İmar Durum Şefi) – Tutuklandı
9- Refik Karakaya (Dönemin Etüt ve Proje Müdürü) – Tutuklandı
10- Oğuzhan Aksoy (Hakediş ve Yapı Kullanma Biriminde Görevli) – Tutuklandı
11- Süleyman Omuzbüken (Dönemin Ruhsat Birimi Çalışanı) – Tutuklandı
12- Burcu Er Durmaz (İmza Yapı Firma Sahibi / Meclis Üyesi) – Tutuklandı
13- Serkan Altun (Altun İnşaat Firma Sahibi) – Tutuklandı
14- Toygun Varol (Dönemin Harita Müdürü) – Tutuklandı
15- Nihat Taşçılar (Taşçılar İnşaat Firma Sahibi) – Tutuklandı
16- Mehmet Taşçılar (Taşçılar İnşaat Firma Sahibi) – Tutuklandı
17- Suat Tekdemir (Biryer Yapı Firma Sahibi) – Tutuklandı
18- Rıdvan Demir (Romega İnşaat Firma Sahibi) – Tutuklandı
19- Hakan Okutucu (Dönemin İmar Müdürü) – Tutuklandı
20- Bahadır Yılmaz (Hakediş ve Yapı Kullanma Biriminde Memur) – Tutuklandı
21- Özgür Dalağan (Dönemin Ruhsat Birimi Çalışanı) – Tutuklandı
22- Burcu Altunçekiç (Bucamar Muhasebe Sorumlusu) – Tutuklandı
23- Serhat Gökhan Karakaplan (Bucamar Çalışanı) – Tutuklandı
24- Şahin Akçay (Bucamar Çalışanı) – Tutuklandı
25- Hasan Kalkan (Bucamar Çalışanı) – Tutuklandı
26- Faruk Korkmaz (Buca Belediyesi Büro İşçisi) – Tutuklandı
27- Engin Akyazı (Buca Belediyesi Veri Hazırlama ve Kontrol Memuru Emeklisi) – Tutuklandı
28- Çağrı Ongun (Bucamar Büro İşçisi) – Tutuklandı
29- Asiye Avcı (Kültür Müdürü) – Tutuklandı
30- Ceyda Akbulut (Özel Kalem Müdürü) – Tutuklandı
31- Sude Kasapoğlu (Bucamar Personeli) – Tutuklandı
32- Mergül Şen (Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Personeli) – Tutuklandı
33- Belkız Özdemir (Eski Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü) – Tutuklandı
34- Aykut Doğan (Sıfır Atık ve İklim Müdürü) – Tutuklandı
35- Selin Öztürk Şükrüoğlu (Sosyolog) – Tutuklandı
36- Nurten Çetinkaya (Bucamar Personeli) – Tutuklandı
37- Zekiye Avcı (Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Şefi) – Tutuklandı
38- İbrahim Tunçol (Belediye Başkan Yardımcısı) – Tutuklandı
39- Sinem Öznur (İşletme ve İştirakler Eski Müdür Vekili) – Tutuklandı
40- Alpaslan Ege (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni) – Tutuklandı
41- Canan Yücel (Destek Hizmetleri Eski Müdür Vekili) – Tutuklandı
42- Yağmur Güçerek (Belediye Başkanı Asistanı) – Tutuklandı
ADLİ KONTROL TALEP EDİLEN İSİMLER:
1- Emrah Baş (Baş İnşaat Ofisi Firma Sahibi) – Adli Kontrol
2- Ecem Eren (Mimar) – Adli Kontrol
3- Doğan Sarıkaya (Firma Sahibi / Meclis Üyesi) – Adli Kontrol
4- Erhan Akyüz (Bucamar Çalışanı) – Adli Kontrol
5- Akın Erkan Kalmaz (Bucamar Büro İşçisi) – Adli Kontrol
6- Fethi Kaplan (Dönemin Oturma Biriminde Memur) – Adli Kontrol
7- Hakan Ördek (Örgün İnşaat Firma Sahibi) – Adli Kontrol
8- Ramazan Altun (İSM Yapı Firma Sahibi) – Adli Kontrol
9- Bahar Burmalı (Kadın ve Aile Müdürlüğü Büro Personeli) – Adli Kontrol
10- Senem Akyüz (Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Büro Personeli) – Adli Kontrol
11- Sevgi Kazankaya (Buca Belediyesi Çalışanı) – Adli Kontrol
12- Ahmet Kazankaya (Şoför) – Adli Kontrol
BİR HAFTALIK GÖZALTI SÜRECİ TAMAMLANDI
İzmir'de hafta başından bu yana devam eden soruşturma kapsamında emniyetteki sorgu süreci sona erdi. Bölgedeki son durumu aktaran Sefer Ayçe, "Yeni gelişmeler var, bu hafta başında operasyon yapılmıştı şimdi ise soruşturma bittikten sonra emniyetteki işlemler tamamlandı ve şüpheliler adliyeye sevk oldu." ifadelerini kullandı. Gözaltı sürecine dair detayları paylaşan Ayçe, "Sabahın erken saatlerinde, geçen hafta başlamıştı gözaltılar ve bir hafta boyunca bu Cuma gününe kadar ifadeleri alınmıştı." sözleriyle sürecin işleyişini belirtti.
ESKİ BELEDİYE BAŞKANI DA ŞÜPHELİLER ARASINDA
Operasyonun kapsamı ve gözaltına alınan isimlerin profili dikkat çekiyor. Çok sayıda kişinin sorgulandığını belirten Sefer Ayçe, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Mali Şube ekipleri, Yeşilyurt Emniyet Müdürlüğü'nde 54 kişinin ifadesini aldı. Aralarında Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da olduğu 54 kişi gözaltına alınmıştı." şeklinde konuştu. Şüphelilerin adliyeye getirilmeden önce sağlık kontrolünden geçirildiğini söyleyen Ayçe, "Bugün Cuma günü sabahın erken saatlerinde ilk önce hastanede sağlık kontrolleri yapıldı ve ardından İzmir Adliyesi'ne 54 kişi getirildi." bilgisini paylaştı.