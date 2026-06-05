Buca Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman tutuklandı





Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

ESKİ VE YENİ BAŞKANLARA AĞIR SUÇLAMALAR



Mahkemeye sevk edilen kritik isimlerin suçlamaları da netleşti. Sevk yazısına göre talep edilen suçlamalar ise; Buca Belediye Başkanı Görkem Duman hakkında 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet almak' ve 'Zimmet'i önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç hakkında 'Rüşvet alma' ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', Eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya hakkında ise 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Zimmet' ve 'Rüşvet alma' şeklinde sıralandı.



Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

42 TUTUKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; sahip oldukları siyasi gücü kullanarak suç örgütü kurup yönettikleri, Buca bölgesinde gerçekleştirilen inşaatlar karşılığında müteahhitlerden rüşvet aldıkları, imar süreçlerinde çeşitli yolsuzluk ve usulsüzlüklere karıştıkları, belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçları kişisel amaçlarla kullandıkları, yolsuzluk iddialarını sosyal medyada paylaşan partili şahısların örgüt üyelerince darp edildiği, işe gelmeyen kişilere haksız maaş ve ikramiye ödemeleri yapıldığı (bankamatik memuru) ve bazı belediye personelinin gelirleriyle orantısız mal varlığı artışına sahip olduklarının tespit edilmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında toplam 54 şüpheli 01-03 Haziran 2026 tarihlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Sulh Ceza Hakimliği'nde gerçekleştirilen sorguların ardından, aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, önceki dönem CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya ve Buca Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Tunçol'un da bulunduğu 42 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Hakimlik, savcılık tarafından tutuklanmaları talep edilen 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına hükmetti. Savcılığın adli kontrol talebiyle sevk ettiği 3 şüpheli hakkında da talep doğrultusunda karar verildi.

İŞTE TUTUKLANAN İSİMLER:

1- Görkem Duman (Buca Belediye Başkanı) – Tutuklandı

2- Erhan Kılıç (Önceki Dönem Buca Belediye Başkanı) – Tutuklandı

3- Çağdaş Kaya (Önceki Dönem Buca CHP İlçe Başkanı) – Tutuklandı

4- Barış Özreçber (Belediye Başkan Yardımcısı) – Tutuklandı

5- Ayşe Kalafat (Dönemin Planlama ve İmar Müdürü) – Tutuklandı

6- Kadir Barın (Bucamar A.Ş. Genel Müdürü) – Tutuklandı

7- Ahmet Çakar (Dönemin Oturma Birim Şefi) – Tutuklandı

8- Aras İş (İmar Durum Şefi) – Tutuklandı

9- Refik Karakaya (Dönemin Etüt ve Proje Müdürü) – Tutuklandı

10- Oğuzhan Aksoy (Hakediş ve Yapı Kullanma Biriminde Görevli) – Tutuklandı

11- Süleyman Omuzbüken (Dönemin Ruhsat Birimi Çalışanı) – Tutuklandı

12- Burcu Er Durmaz (İmza Yapı Firma Sahibi / Meclis Üyesi) – Tutuklandı

13- Serkan Altun (Altun İnşaat Firma Sahibi) – Tutuklandı

14- Toygun Varol (Dönemin Harita Müdürü) – Tutuklandı

15- Nihat Taşçılar (Taşçılar İnşaat Firma Sahibi) – Tutuklandı

16- Mehmet Taşçılar (Taşçılar İnşaat Firma Sahibi) – Tutuklandı

17- Suat Tekdemir (Biryer Yapı Firma Sahibi) – Tutuklandı

18- Rıdvan Demir (Romega İnşaat Firma Sahibi) – Tutuklandı

19- Hakan Okutucu (Dönemin İmar Müdürü) – Tutuklandı

20- Bahadır Yılmaz (Hakediş ve Yapı Kullanma Biriminde Memur) – Tutuklandı

21- Özgür Dalağan (Dönemin Ruhsat Birimi Çalışanı) – Tutuklandı

22- Burcu Altunçekiç (Bucamar Muhasebe Sorumlusu) – Tutuklandı

23- Serhat Gökhan Karakaplan (Bucamar Çalışanı) – Tutuklandı

24- Şahin Akçay (Bucamar Çalışanı) – Tutuklandı

25- Hasan Kalkan (Bucamar Çalışanı) – Tutuklandı

26- Faruk Korkmaz (Buca Belediyesi Büro İşçisi) – Tutuklandı

27- Engin Akyazı (Buca Belediyesi Veri Hazırlama ve Kontrol Memuru Emeklisi) – Tutuklandı

28- Çağrı Ongun (Bucamar Büro İşçisi) – Tutuklandı

29- Asiye Avcı (Kültür Müdürü) – Tutuklandı

30- Ceyda Akbulut (Özel Kalem Müdürü) – Tutuklandı

31- Sude Kasapoğlu (Bucamar Personeli) – Tutuklandı

32- Mergül Şen (Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Personeli) – Tutuklandı

33- Belkız Özdemir (Eski Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü) – Tutuklandı

34- Aykut Doğan (Sıfır Atık ve İklim Müdürü) – Tutuklandı

35- Selin Öztürk Şükrüoğlu (Sosyolog) – Tutuklandı

36- Nurten Çetinkaya (Bucamar Personeli) – Tutuklandı

37- Zekiye Avcı (Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Şefi) – Tutuklandı

38- İbrahim Tunçol (Belediye Başkan Yardımcısı) – Tutuklandı

39- Sinem Öznur (İşletme ve İştirakler Eski Müdür Vekili) – Tutuklandı

40- Alpaslan Ege (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni) – Tutuklandı

41- Canan Yücel (Destek Hizmetleri Eski Müdür Vekili) – Tutuklandı

42- Yağmur Güçerek (Belediye Başkanı Asistanı) – Tutuklandı

ADLİ KONTROL TALEP EDİLEN İSİMLER:

1- Emrah Baş (Baş İnşaat Ofisi Firma Sahibi) – Adli Kontrol

2- Ecem Eren (Mimar) – Adli Kontrol

3- Doğan Sarıkaya (Firma Sahibi / Meclis Üyesi) – Adli Kontrol

4- Erhan Akyüz (Bucamar Çalışanı) – Adli Kontrol

5- Akın Erkan Kalmaz (Bucamar Büro İşçisi) – Adli Kontrol

6- Fethi Kaplan (Dönemin Oturma Biriminde Memur) – Adli Kontrol

7- Hakan Ördek (Örgün İnşaat Firma Sahibi) – Adli Kontrol

8- Ramazan Altun (İSM Yapı Firma Sahibi) – Adli Kontrol

9- Bahar Burmalı (Kadın ve Aile Müdürlüğü Büro Personeli) – Adli Kontrol

10- Senem Akyüz (Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Büro Personeli) – Adli Kontrol

11- Sevgi Kazankaya (Buca Belediyesi Çalışanı) – Adli Kontrol

12- Ahmet Kazankaya (Şoför) – Adli Kontrol