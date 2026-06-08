CHP'li Buca Belediyesi'nde yeni skandal! Buca Belediyesi yönetiminin gücü emekçiye yetmiş | WhatsApp yazışmaları şoke etti

İzmir'de Buca Belediyesi yönetimine eleştirilerde bulunan İsmail Gilgil isimli simitçinin Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yakın çalışma arkadaşı Serdar Gökhan tarafından darp edildiği belirlendi. Olayla ilgili ortaya çıkan WhatsApp yazışmalarındaki skandal ifadeler ise kan dondurdu.

Buca Belediyesi tarafından açılan çorba dağıtım noktasında belediyeye, "Yollar çukurlu, maaşlar ödenmiyor, siz burada çorba dağıtıyorsunuz" sözleri ile sert tepki gösteren ve çektiği video sosyal medyada gündem olan, Buca'da bulunan bir İZBAN durağı yakınında simit satan İsmail Gilgil isimli vatandaşın, Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yakın çalışma arkadaşı olan Serdar Gökhan tarafından darp edildiği ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nden Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre, olay videonun sosyal medyada yayılması ile başladı. CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, Gilgil'in ağabeyini aradı ve iki isim arasında tartışma yaşandı. Tartışma esnasında Kaya'nın, Gilgil'in ağabeyini tehdit ettiği, İsmail Gilgil'in eşinin belediyede çalışması sebebiyle işten çıkarılacağını söylediği iddia edildi.

"BELEDİYENİN EKMEĞİNİ YEDİN UTANMIYOR MUSUN?" Yaşanan tartışmanın ardından İsmail Gilgil, Belediye Başkanı Görkem Duman'ın asistanı olduğu belirtilen kişi tarafından aranarak Başkan Duman'ın kendisi ile görüşmek istediğini dile getirdi. Gilgil, belediye binasına gittiğinde, Duman'ın yakın çalışma arkadaşı olan Serdar Gökhan ile tartıştı Serdar Gökhan'ın tartışma esnasında "Belediyenin ekmeğini yiyip utanmadan video çekmişsin" demesi üzerine tartışma büyüdü.

Serdar Gökhan bu esnada yumrukladığı belirtilirken olayın ardından darp raporu alan Gilgil, Serdar Gökhan hakkında şikayetçi oldu. Gilgil, ayrıca tehdit iddiasıyla CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'dan da şikayetçi oldu. Gilgil ifadesinde, Kaya'nın ailesini tehdit ettiğini, belediyede çalışan eşinin işten kovulacağını ve gevrek tezgahının elinden alınacağını söylediğini iddia etti.