Belediye memurunun üzerine 13 yarış atı! Buca soruşturmasında çarpıcı detay
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Buca Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında şüphelilerin dijital materyallerinde dikkat çekici bulgulara ulaşıldı. Operasyonda tutuklanan Buca Belediyesi hak ediş birimi çalışanı Bahadır Yılmaz'ın 13 yarış atına sahip olduğunun ortaya çıkması soruşturmada dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve hak ediş biriminde memur olarak görev yaptığı belirtilen Bahadır Yılmaz'ın 13 yarış atına sahip olduğunun ortaya çıkmasının ardından soruşturmaya ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıktı.
BELEDİYEDE ŞOKE EDEN YAZIŞMALAR
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, belediyedeki usulsüzlük iddialarına ilişkin dikkat çekici bulgular elde edildi. Savcılık koordinesinde CMK 134 kapsamında gerçekleştirilen incelemelerde, bazı şüphelilerin telefon ve dijital cihazlarında ihale süreçleri, para transferleri, "bankamatik memuru" iddiaları ve belediye yönetimine ilişkin yazışmalar tespit edildi.
BANKAMATİK MEMURU İDDİALARI
Kültür Müdürü Asiye Avcı'nın dijital materyallerinde yer alan görüşmelerde, SGK müfettişlerinin belediyede inceleme yaptığı ve "bankamatik memurları" hakkında tahkikat yürüttüğüne ilişkin ifadeler bulunduğu öğrenildi. Görüşmelerde, söz konusu personelin belediye başkanının talimatıyla çalıştırıldığı yönünde değerlendirmeler yer aldı.
Öte yandan Buca Belediye Başkanı'nın asistanı olarak görev yaptığı belirtilen Yağmur Güçerek'in telefon görüşmelerinde, kendisinin "bankamatik memuru" olduğunu kabul ettiğine yönelik kayıtların tespit edildiği belirtildi.
İHALE VE ŞARTNAME YAZIŞMALARI
Sıfır Atık ve İklim Müdürü Aykut Doğan'ın dijital incelemesinde, Bucamar personeli Mahsun Deniz Kanat ile bazı ihalelerin teknik şartnameleri ve ihale detayları hakkında görüşmeler yaptığı belirlendi.
Bucamar Büro İşçisi Akın Erkan Kalmaz'ın ise WhatsApp grubunda Buca Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasına ilişkin mesajlar paylaştığı, ayrıca Özel Kalem Müdürlüğü'nün gerçekleştireceği çikolata ihalesine ilişkin yazışmalar yaptığı tespit edildi.
BELEDİYE BAŞKANINA İLİŞKİN TESPİTLER
Soruşturma dosyasında yer alan dijital inceleme raporlarına göre Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın telefonunda, belediye personeline yönelik çeşitli talimatlar aldığı ve verdiğine ilişkin yazışmalar bulundu. Ayrıca şüpheli Mustafa Genç ile yaptığı görüşmede 400 bin TL'lik para transferine ilişkin dekont gönderildiğinin tespit edildiği kaydedildi.