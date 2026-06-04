Belediye memurunun üzerine 13 yarış atı! Buca soruşturmasında çarpıcı detay

Dönemin İmar Müdürü Hakan Okutucu'nun cihazlarında ise 313 ada 6 parselde usulsüzlük olup olmadığına ilişkin bir gazetecinin sorularına yönelik yazışmalar tespit edildi.

İMAR VE RUHSAT DOSYALARI DA İNCELENİYOR

Romega firma sahibi Rıdvan Demir'in ise çalışanı Selami Demir ile yaptığı görüşmelerde " son rüşvet parası Çamlıca" ifadesinin geçtiği, ayrıca Emrullah Baykut'un hesabına 50 bin TL gönderdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Örgün İnşaat'ın sahibi Hakan Ördek'in dijital materyallerinde, Buca Belediyesi'nde görevli olduğu belirtilen Çağrı Ongun ve Faruk Korkmaz isimli kişilere çok sayıda para gönderimi yaptığına yönelik kayıtlar bulundu.

"DOYMAK BİLMEDİ" MESAJI

Taşçılar İnşaat'ın sahibi Mehmet Taşçılar'ın dijital incelemesinde, tapu çalışanı olduğu belirtilen bir kişi hakkında "Buca Belediyesi'nden daha beter çıktı, doymak bilmedi" şeklinde ifadelerin yer aldığı görüşmeler dikkat çekti.

Kadın ve Aile Müdürlüğü personeli Mergül Şen'in ise operasyonlarla ilgili yaptığı yazışmalarda, "İnşallah evlendirmede çalışan kişi de bu şekilde alınır" şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, dijital materyallerden elde edilen yeni bulguların dosyaya eklendiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında gözaltı ve tutuklama süreçlerinin yanı sıra mali hareketler ve ihale işlemlerine ilişkin incelemelerin de devam ettiği bildirildi.