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Buca Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar! WhatsApp'taki kirli pazarlık dosyada

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Buca Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar! WhatsApp'taki kirli pazarlık dosyada

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen dev yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında adli makamlar düğmeye bastı. Aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu gözaltına alınan 54 şüpheliden 42'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma dosyasına giren dijital materyal incelemeleri ve WhatsApp yazışmaları ise belediye çatısı altında kurulan kirli rüşvet çarkını ve para trafiğini tüm çıplaklığıyla deşifre etti.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, Buca Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Genç ile WhatsApp görüşmesinde, "400'ü hemen yollayabilir misin?" dediği ve rüşvet olarak gönderilen parayı aldığı ortaya çıktı.

CHP'Lİ BUCA BELEDİYESİ'NE YOLSUZLUK OPERASYONU!

Genç'in de Duman'a 400 bin TL'nin dekontunu gönderdiği, 200 bin TL'yi de aradığını söylediği tespit edildi.

Buca Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar! WhatsApp'taki kirli pazarlık dosyada - 1

"ÇAMLIKULE RÜŞVET PARASI"

Soruşturma kapsamında Romega Yapı sahibi Rıdvan Demir'in telefonunda yapılan incelemelerde de rüşvet konulu görüşme dekontları bulundu. Demir'in, 'Selo' adıyla kayıtlı bir kişiyle WhatsApp üzerinden yaptığı görüşmede bir IBAN numarası atıp, "50 bin TL at buna abi. Camlıkule rüşvet parası" yazdığı görüldü.

Buca Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar! WhatsApp'taki kirli pazarlık dosyada - 2

"BENDE BANKAMATİK VAR"

Başkan Duman'ın asistanı Yağmur Güçerek'in telefonundaki mesajlarda ise "ihale, ada/parsel, para, belediye, banka" gibi soruşturmaya konu anahtar kelimeler kullandığı tespit edildi.

Yapılan incelemede, Merve Tarık A. adıyla kayıtlı kişiye, "Bende bankamatik var bir tane. Yıllık izin konusunda ne yapalım bilmiyorum" yazdığı belirlendi.

Mustafa GençMustafa Genç

42 TUTUKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; sahip oldukları siyasi gücü kullanarak suç örgütü kurup yönettikleri, Buca bölgesinde gerçekleştirilen inşaatlar karşılığında müteahhitlerden rüşvet aldıkları, imar süreçlerinde çeşitli yolsuzluk ve usulsüzlüklere karıştıkları, belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçları kişisel amaçlarla kullandıkları, yolsuzluk iddialarını sosyal medyada paylaşan partili şahısların örgüt üyelerince darp edildiği, işe gelmeyen kişilere haksız maaş ve ikramiye ödemeleri yapıldığı (bankamatik memuru) ve bazı belediye personelinin gelirleriyle orantısız mal varlığı artışına sahip olduklarının tespit edilmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında toplam 54 şüpheli 01-03 Haziran 2026 tarihlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Buca Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar! WhatsApp'taki kirli pazarlık dosyada - 3

Sulh Ceza Hakimliği'nde gerçekleştirilen sorguların ardından, aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, önceki dönem CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya ve Buca Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Tunçol'un da bulunduğu 42 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Hakimlik, savcılık tarafından tutuklanmaları talep edilen 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına hükmetti. Savcılığın adli kontrol talebiyle sevk ettiği 3 şüpheli hakkında da talep doğrultusunda karar verildi.

No İsim Görev/Unvan Durum
1 Görkem Duman Buca Belediye Başkanı Tutuklandı
2 Erhan Kılıç Önceki Dönem Buca Belediye Başkanı Tutuklandı
3 Çağdaş Kaya Önceki Dönem Buca CHP İlçe Başkanı Tutuklandı
4 Barış Özreçber Belediye Başkan Yardımcısı Tutuklandı
5 Ayşe Kalafat Dönemin Planlama ve İmar Müdürü Tutuklandı
6 Kadir Barın Bucamar A.Ş. Genel Müdürü Tutuklandı
7 Ahmet Çakar Dönemin Oturma Birim Şefi Tutuklandı
8 Aras İş İmar Durum Şefi Tutuklandı
9 Refik Karakaya Dönemin Etüt ve Proje Müdürü Tutuklandı
10 Oğuzhan Aksoy Hakediş ve Yapı Kullanma Biriminde Görevli Tutuklandı
11 Süleyman Omuzbüken Dönemin Ruhsat Birimi Çalışanı Tutuklandı
12 Burcu Er Durmaz İmza Yapı Firma Sahibi / Meclis Üyesi Tutuklandı
13 Serkan Altun Altun İnşaat Firma Sahibi Tutuklandı
14 Toygun Varol Dönemin Harita Müdürü Tutuklandı
15 Nihat Taşçılar Taşçılar İnşaat Firma Sahibi Tutuklandı
16 Mehmet Taşçılar Taşçılar İnşaat Firma Sahibi Tutuklandı
17 Suat Tekdemir Biryer Yapı Firma Sahibi Tutuklandı
18 Rıdvan Demir Romega İnşaat Firma Sahibi Tutuklandı
19 Hakan Okutucu Dönemin İmar Müdürü Tutuklandı
20 Bahadır Yılmaz Hakediş ve Yapı Kullanma Biriminde Memur Tutuklandı
21 Özgür Dalağan Dönemin Ruhsat Birimi Çalışanı Tutuklandı
22 Burcu Altunçekiç Bucamar Muhasebe Sorumlusu Tutuklandı
23 Serhat Gökhan Karakaplan Bucamar Çalışanı Tutuklandı
24 Şahin Akçay Bucamar Çalışanı Tutuklandı
25 Hasan Kalkan Bucamar Çalışanı Tutuklandı
26 Faruk Korkmaz Buca Belediyesi Büro İşçisi Tutuklandı
27 Engin Akyazı Buca Belediyesi Veri Hazırlama ve Kontrol Memuru Emeklisi Tutuklandı
28 Çağrı Ongun Bucamar Büro İşçisi Tutuklandı
29 Asiye Avcı Kültür Müdürü Tutuklandı
30 Ceyda Akbulut Özel Kalem Müdürü Tutuklandı

Buca Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar! WhatsApp'taki kirli pazarlık dosyada - 4

Sıra No İsim Görev/Unvan Talep Edilen Durum
1 Emrah Baş Baş İnşaat Ofisi Firma Sahibi Adli Kontrol
2 Ecem Eren Mimar Adli Kontrol
3 Doğan Sarıkaya Firma Sahibi / Meclis Üyesi Adli Kontrol
4 Erhan Akyüz Bucamar Çalışanı Adli Kontrol
5 Akın Erkan Kalmaz Bucamar Büro İşçisi Adli Kontrol
6 Fethi Kaplan Dönemin Oturma Biriminde Memur Adli Kontrol
7 Hakan Ördek Örgün İnşaat Firma Sahibi Adli Kontrol
8 Ramazan Altun İSM Yapı Firma Sahibi Adli Kontrol
9 Bahar Burmalı Kadın ve Aile Müdürlüğü Büro Personeli Adli Kontrol
10 Senem Akyüz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Büro Personeli Adli Kontrol
11 Sevgi Kazankaya Buca Belediyesi Çalışanı Adli Kontrol
12 Ahmet Kazankaya Şoför Adli Kontrol
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