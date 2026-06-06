Buca Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar! WhatsApp'taki kirli pazarlık dosyada

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen dev yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında adli makamlar düğmeye bastı. Aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu gözaltına alınan 54 şüpheliden 42'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma dosyasına giren dijital materyal incelemeleri ve WhatsApp yazışmaları ise belediye çatısı altında kurulan kirli rüşvet çarkını ve para trafiğini tüm çıplaklığıyla deşifre etti.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, Buca Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Genç ile WhatsApp görüşmesinde, "400'ü hemen yollayabilir misin?" dediği ve rüşvet olarak gönderilen parayı aldığı ortaya çıktı. CHP'Lİ BUCA BELEDİYESİ'NE YOLSUZLUK OPERASYONU! Genç'in de Duman'a 400 bin TL'nin dekontunu gönderdiği, 200 bin TL'yi de aradığını söylediği tespit edildi.

"ÇAMLIKULE RÜŞVET PARASI" Soruşturma kapsamında Romega Yapı sahibi Rıdvan Demir'in telefonunda yapılan incelemelerde de rüşvet konulu görüşme dekontları bulundu. Demir'in, 'Selo' adıyla kayıtlı bir kişiyle WhatsApp üzerinden yaptığı görüşmede bir IBAN numarası atıp, "50 bin TL at buna abi. Camlıkule rüşvet parası" yazdığı görüldü.