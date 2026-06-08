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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve zimmet soruşturmasında tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/114123 sayılı dosyasında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Zimmet' suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

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