Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve zimmet soruşturmasında tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.