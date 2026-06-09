TOKİ’den kurasız şartsız 20 bin konut! Hangi illerde yapılacak? Ödeme planı nasıl olacak?

HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

En fazla konut sırasıyla Bursa (2190), Ankara (2062), Hatay (1238), Kahramanmaraş (1073) ve Malatya'da (1000) satışa sunulacak. Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek. Konut satış fiyatları illere ve konut büyüklüklerine göre değişecek. İşte en fazla satışın yapılacağı il ve ilçeler...

ANKARA TOKİ PROJE LİSTESİ

Ankara'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Ayaş, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Mamak ve Sincan ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Ayaş'ta 86, Çamlıdere'de 36, Çubuk'ta 40, Güdül'de 3, Haymana'da 4 ve Kızılcahamam'da 19 konut satışa çıkarılacak. Başkentin en fazla konut ayrılan ilçeleri arasında ise Mamak ve Sincan. Mamak'ta farklı etaplarda toplam 1.330 konut satışa sunulurken, Sincan ilçesindeki projelerde toplam 574 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Böylece Ankara genelinde toplam 2.062 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa çıkarılacak.

BURSA TOKİ PROJE LİSTESİ

Bursa'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli ve Yenişehir ilçelerinde yer alıyor. Büyükorhan'da 45, Gemlik'te 37, Gürsu'da 96, Harmancık'ta 23 ve İnegöl'de 125 konut satışa çıkarılacak. Karacabey ilçesinde beş ayrı projede toplam 1.383 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Mustafakemalpaşa'daki iki projede toplam 79 konut satışa sunulurken, Nilüfer ilçesindeki üç ayrı projede toplam 320 konut yer alıyor. Orhaneli ilçesinde 52, Yenişehir ilçesinde ise 40 konut satışa çıkarılacak.

HATAY TOKİ PROJE LİSTESİ

Hatay'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Arsuz, İskenderun ve Payas ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Arsuz ilçesinde 192 konut satışa çıkarılacak. İskenderun ilçesindeki iki ayrı projede toplam 916 konut vatandaşların başvurusuna açılırken, Payas ilçesindeki iki projede toplam 132 konut satışa sunulacak. Böylece Hatay genelinde toplam 1.240 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

KAHRAMANMARAŞ TOKİ PROJE LİSTESİ

Kahramanmaraş'ta TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Afşin ve Elbistan ilçelerinde yer alıyor. Afşin ilçesindeki projede toplam 265 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Elbistan ilçesinde ise farklı etaplarda hayata geçirilen sekiz ayrı projede toplam 808 konut satışa sunulacak. Böylece Kahramanmaraş genelinde toplam 1.073 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.