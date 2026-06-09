TOKİ’den kurasız şartsız 20 bin konut! Hangi illerde yapılacak? Ödeme planı nasıl olacak?
TOKİ, orta gelirli vatandaşlar için 64 ilde kura şartı olmaksızın 20 bin konutu satışa çıkarıyor. 15-17 Haziran tarihleri arasında başvuruların alınacağı dev kampanya, esnek ödeme planları ve ikamet şartı aramayan "açık satış" modeliyle dikkat çekiyor. İşte ev sahibi olmak isteyenlerin merak ettiği tüm detaylar.
TOKİ, konut sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için tarihi bir fırsatın kapılarını aralıyor. 64 ilde hayata geçirilecek 20 bin konutluk dev projede, geleneksel kura yöntemi yerine "açık satış" modeli uygulanacak. Yani başvuru önceliğine göre ev sahibi olunabilecek.
Vatandaşların merak ettiği soruların yanıtları belli oldu. Satışa çıkarılacak konutlar, kura şartı olmadan alıcılarla buluşacak. Kampanya kapsamında başvuru ve satış işlemleri 15-17 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Sabah Gazetesi'nden Seda Tabak'ın haberine göre işte merak edilen soruların yanıtları...
Farklı bir ilden konut alınabiliyor mu? Ankara'da oturan vatandaş Afyon'dan alabiliyor mu, il ikamet şartı var mı?
Kampanya kapsamında ikamet şartı aranmıyor.
Konutta oturma zorunluluğu var mı? Kiraya verilebilir mi?
Oturma zorunluluğu yok. Kampanyadan yararlanarak konut alan vatandaşlar konutları kiraya verebilecek.
Başvuru yapmak için evli olmak şart mı?
Hayır gerekmiyor.
Aynı aileden birden fazla kişi başvurabilir mi?
Her aileden bir kişi kampanyaya başvurabilir.
Memleketimizden uzakta çalışıyoruz. Memleketimizdeki TOKİ satışına katılmak için o ildeki bankaya mı gitmek gerekiyor?
Satış işlemleri projeye göre Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nın tüm şubeleri aracılığı ile gerçekleştirilecek.
Daha önce TOKİ'den ev alanlar başvuru yapabilir mi?
Maalesef. Toplu Konut İdaresi'nden konut satın almamış olması şartları aranıyor.