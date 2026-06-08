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"Ev sahibinin haberi var" demek yeterli olmayabilir: Kiracılar için hem tahliye hem tazminat riski var

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ahaber.com.tr - Özel Haber

Evinin bir odasını ya da tamamını kiraya vermek isteyen kiracıların nelere dikkat etmesi gerekiyor? Kiracıları yakından ilgilendiren bu konuya açıklık getiren Avukat Baki Öztürk, alt kiralama ilişkisinde ev sahibinin yazılı onayının zorunlu olduğunu belirtti. "Ev sahibinin haberi var" savunmasının yeterli olmayacağını vurgulayan Öztürk, aksi durumda başta sözleşmenin feshi olmak üzere tahliye ve tazminat risklerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

"Ev sahibinin haberi var" demek yeterli olmayabilir: Kiracılar için hem tahliye hem tazminat riski var 1

Son dönemde birçok kiracı evinin bir odasını ya da tamamını başkasına kiraya vererek bütçesine katkı sağlamaya çalışıyor. Peki, bir kiracının evini alt kiraya verme hakkı hukuken var mı? Hangi durumlarda ev sahibi sözleşmeyi feshedebilir?

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Avukat Baki Öztürk, milyonlarca kiracı ve ev sahibini yakından ilgilendiren bu kritik konunun detaylarını A Haber canlı yayınında paylaştı.

"Ev sahibinin haberi var" demek yeterli olmayabilir: Kiracılar için hem tahliye hem tazminat riski var 2

ALT KİRALAMA HAKKI VE HUKUKİ DAYANAĞI

Kiracıların evlerini başkalarına kiralayıp kiralayamayacağı sorusuna yanıt veren Avukat Baki Öztürk, Türk Borçlar Kanunu'nun 322. maddesinde alt kiraya dair şartların açıkça düzenlendiğini belirtti.

Öztürk, "Bu bağlamda evet, kiracının böyle bir hakkı vardır diyebiliyoruz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlar bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Ev sahibinin haberi var" demek yeterli olmayabilir: Kiracılar için hem tahliye hem tazminat riski var 3

"YAZILI İZİN OLMADAN ADIM ATMAYIN"

Alt kiralama sürecindeki en kritik noktanın ev sahibinin yazılı izni olduğunu vurgulayan Öztürk, "Bu alt kira ilişkisinin mutlaka yazılı şekilde izin verilmiş olması gerekir. Yani ev sahibi ilk kiracıya alt kira ilişkisi kurma iznini yazılı olarak vermişse kiracı üçüncü bir kişiyle sözleşme kurarak evini veya odalarını kiraya verebilir. Burada en önemli kısım bu iznin yazılı olmasıdır" dedi.

"Ev sahibinin haberi var" demek yeterli olmayabilir: Kiracılar için hem tahliye hem tazminat riski var 4

Şifahi onayların risklerine dikkat çeken Öztürk, "Bazen 'zaten ev sahibinin haberi var' denilerek kiralama yapılabiliyor. Böyle bir durum tespit edildiğinde hem tazminat hem sözleşmenin feshi hem de tahliye süreci gündeme gelir" ifadelerini kullandı.

"Ev sahibinin haberi var" demek yeterli olmayabilir: Kiracılar için hem tahliye hem tazminat riski var 5

KULLANIM AMACINA DİKKAT

Sözleşmedeki kullanım amacının dışına çıkılamayacağını belirten Öztürk, "Sözleşmedeki şartlar ve süre alt kira sözleşmesini de bağlıyor. Ev olarak kiralanan bir yer alt kiracı tarafından iş yeri veya ofis olarak kullanılamaz. Eğer ev sahibi burayı mesken olarak verdiyse ve kiracı üçüncü bir kişiye iş yeri olarak devrederse bu durum sözleşmenin feshi sebebidir" diye konuştu.

"Ev sahibinin haberi var" demek yeterli olmayabilir: Kiracılar için hem tahliye hem tazminat riski var 6

AĞAÇ VE DAL BENZETMESİYLE ANLATTI

Alt kira ilişkisinin asıl sözleşmeye bağlı olduğunu belirten Öztürk, süreci şu örnekle anlattı:

"Ağacın gövdesini ev sahibi ile ilk kiracı arasındaki asıl sözleşmeye benzetebiliriz. Bu gövdeye bağlı dallar ise alt kira sözleşmesidir. Eğer gövde kesilirse yani asıl sözleşme süresi biter veya feshedilirse dallar da yani alt kira sözleşmesi de sona erer."

"Ev sahibinin haberi var" demek yeterli olmayabilir: Kiracılar için hem tahliye hem tazminat riski var 7

EV SAHİBİ TAZMİNAT TALEP EDEBİLİR

Ev sahiplerinin haklarına da değinen Öztürk, "Ev sahibi izni olmadan yapılan bir alt kiralama ile karşılaştığında tahliye davası açabilir. Ayrıca 'ecrimisil' dediğimiz haksız işgal tazminatından kaynaklı zararlarını hem ilk kiracıdan hem de alt kiracıdan tazmin etme hakkına sahiptir" ifadelerini kullandı.

"Ev sahibinin haberi var" demek yeterli olmayabilir: Kiracılar için hem tahliye hem tazminat riski var 8

ALT KİRALAMA NEDİR?

Alt kiralama bir kiracının kiraladığı taşınmazın tamamını veya bir bölümünü üçüncü bir kişiye belirli bir bedel karşılığında kullandırmasıdır. Ancak Türk Borçlar Kanunu'na göre konutlarda alt kiralama yapılabilmesi için ev sahibinin yazılı izninin bulunması gerekir. Yazılı onay olmadan yapılan alt kiralama işlemleri sözleşmenin feshi tahliye ve tazminat taleplerine konu olabilir.

"Ev sahibinin haberi var" demek yeterli olmayabilir: Kiracılar için hem tahliye hem tazminat riski var 9
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