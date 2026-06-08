"Ev sahibinin haberi var" demek yeterli olmayabilir: Kiracılar için hem tahliye hem tazminat riski var

Evinin bir odasını ya da tamamını kiraya vermek isteyen kiracıların nelere dikkat etmesi gerekiyor? Kiracıları yakından ilgilendiren bu konuya açıklık getiren Avukat Baki Öztürk, alt kiralama ilişkisinde ev sahibinin yazılı onayının zorunlu olduğunu belirtti. "Ev sahibinin haberi var" savunmasının yeterli olmayacağını vurgulayan Öztürk, aksi durumda başta sözleşmenin feshi olmak üzere tahliye ve tazminat risklerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Son dönemde birçok kiracı evinin bir odasını ya da tamamını başkasına kiraya vererek bütçesine katkı sağlamaya çalışıyor. Peki, bir kiracının evini alt kiraya verme hakkı hukuken var mı? Hangi durumlarda ev sahibi sözleşmeyi feshedebilir? KİRACILARI YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR: EVİNİZİN ODASINI BAŞKASINA KİRAYA VEREBİLİR MİSİNİZ? Avukat Baki Öztürk, milyonlarca kiracı ve ev sahibini yakından ilgilendiren bu kritik konunun detaylarını A Haber canlı yayınında paylaştı.

ALT KİRALAMA HAKKI VE HUKUKİ DAYANAĞI Kiracıların evlerini başkalarına kiralayıp kiralayamayacağı sorusuna yanıt veren Avukat Baki Öztürk, Türk Borçlar Kanunu'nun 322. maddesinde alt kiraya dair şartların açıkça düzenlendiğini belirtti. Öztürk, "Bu bağlamda evet, kiracının böyle bir hakkı vardır diyebiliyoruz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlar bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"YAZILI İZİN OLMADAN ADIM ATMAYIN" Alt kiralama sürecindeki en kritik noktanın ev sahibinin yazılı izni olduğunu vurgulayan Öztürk, "Bu alt kira ilişkisinin mutlaka yazılı şekilde izin verilmiş olması gerekir. Yani ev sahibi ilk kiracıya alt kira ilişkisi kurma iznini yazılı olarak vermişse kiracı üçüncü bir kişiyle sözleşme kurarak evini veya odalarını kiraya verebilir. Burada en önemli kısım bu iznin yazılı olmasıdır" dedi.

Şifahi onayların risklerine dikkat çeken Öztürk, "Bazen 'zaten ev sahibinin haberi var' denilerek kiralama yapılabiliyor. Böyle bir durum tespit edildiğinde hem tazminat hem sözleşmenin feshi hem de tahliye süreci gündeme gelir" ifadelerini kullandı.