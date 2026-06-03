Kirli çarkı gizli tanık ifşa etti! Buca’da eski başkana yazlık, yeni başkana rüşvetten pay

İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik düzenlenen ve 53 kişinin gözaltına alındığı yolsuzluk soruşturmasında gizli tanık ifadelerine ulaşıldı. Gizli tanık beyanları ve yapılan ihbarlar, Buca'da dönen kirli rüşvet ağını tüm detaylarıyla gözler önüne çıkardı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Buca Belediyesi ve bağlı birimlerine yönelik önceki gün geniş çaplı yolsuzluk operasyonu düzenledi. 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de bulunduğu toplam 53 şüpheli gözaltına alındı.

ÇEŞME'DE YAZLIK VE RÜŞVETTEN PAY Sabah Gazetesi'nden Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre, şüphelilerden 3'ünün cezaevinde olduğu, yurtdışındaki 4 zanlı için yakalama kararı çıkarıldığı, 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken dosyadaki gizli tanık beyanları ve ihbarlara ulaşıldı. Gizli tanık beyanlarına göre, önceki dönem belediye başkanı Erhan Kılıç, belediye başkanlığı döneminde imar kanunu ihlal ederek, imar yönetmeliğine aykırı olarak rüşvet aldı, tespit komisyonu kurup yolsuzluk yaptı.

Ayrıca Buca'da bir inşaatın usülsüz kat yükseltmesine göz yumma karşılığında Çeşme'den yazlık aldığı, bankamatik memurların belediyede çalışmasına müsaade ettiği belirlendi. Maaşını alamayan işçiler eylem yaparken, sevgilisi ile Phuket'te tatil yapan Buca belediye başkanı Görkem Duman ise imar konusundaki rüşvet durumları hakkında bilgi sahibiydi ve kendine ait pay talep ediyordu.