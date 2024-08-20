Zonguldak'ta trenin altında kalarak can vermişti! Korkunç görüntüler ortaya çıktı: Makinist ve tren şefi...

Zonguldak'ta demans hastası olan Şükran Bayhan isimli kadının trenin altında kaldığı kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Bayhan'ın tren rayları üzerinde yattığı görülürken, makinist ve tren şefinin kaza öncesi ve sonrasında yaşadığı panik anları da kameralara yansıdı.