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Zonguldak'ta trenin altında kalarak can vermişti! Korkunç görüntüler ortaya çıktı: Makinist ve tren şefi...

Zonguldak'ta trenin altında kalarak can vermişti! Korkunç görüntüler ortaya çıktı: Makinist ve tren şefi...

DHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 20.08.2024 14:45
Güncelleme:20.08.2024 14:45
Zonguldak'ta demans hastası olan Şükran Bayhan isimli kadının trenin altında kaldığı kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Bayhan'ın tren rayları üzerinde yattığı görülürken, makinist ve tren şefinin kaza öncesi ve sonrasında yaşadığı panik anları da kameralara yansıdı.
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