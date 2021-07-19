Zonguldak'ta kurban pazarından kaçan dana trafiği birbirine kattı

Zonguldak'ta, kurban pazarından sahibinin elinden kaçan dana, bir müddet trafiği kilitledi. 1 kilometre sonra yakalanan kurbanlık, pazara geri götürüldü.

Olay, Mithatpaşa Mahallesi'nde gerçekleşti. Kurban satış pazarında sahibinden kaçan dana, Bülent Ecevit Caddesi'ne doğru kaçmaya başladı. Hemen hemen 1 kilometre sonra duran dana, trafiği durdurdu. Yanına yaklaşmaya çalışanlara saldıran dananın yakalanması için çaba sarf edildi. Trafikteki araçlara da zarar veren dana, bir süre sonra sahibi tarafından yakalandı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.