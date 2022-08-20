21 Ağustos 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Zonguldak'ta feci kaza! Tünel içinde taklalar atıp metrelerce sürüklendi

Zonguldak'ta feci kaza! Tünel içinde taklalar atıp metrelerce sürüklendi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.08.2022 23:36
Zonguldak'ta otomobilin takla atması sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı. mKent merkezinden Kilimli ilçesine giden B.Ş'nin (26) kullandığı 54 AFJ 457 plakalı otomobil, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri'nde kaldırıma çarpması sonucu takla atarak sürüklendi. Adeta ikiye ayrılan araçtan çıkarılan Batuhan Şen ağrı yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Tünel içinde taklalar atıp metrelerce sürüklendi
Tünel içinde taklalar atıp metrelerce sürüklendi
Çipetpet Şevket hayatını kaybetti!
Çipetpet Şevket hayatını kaybetti!
Lösemiye yenik düştü! Son günlerinde...
Lösemiye yenik düştü! Son günlerinde...
Koreli turisti dolandırmıştı! Polisten kaçamadı
Koreli turisti dolandırmıştı! Polisten kaçamadı
Korkunç kaza nasıl oldu? Otobüs nasıl sürüklendi?
Korkunç kaza nasıl oldu? Otobüs nasıl sürüklendi?
Bitmeyen çile! Günlerce bekletiliyorlar
Bitmeyen çile! Günlerce bekletiliyorlar
Çıplak vaziyette saldırdı mahalleli isyan etti!
Çıplak vaziyette saldırdı mahalleli isyan etti!
Sivas’ta petrol rezervi mi var?
Sivas’ta petrol rezervi mi var?
Paylaşımları yürekleri yaktı
Paylaşımları yürekleri yaktı
Almanya’da skandal olay
Almanya'da skandal olay
BM Genel Sekreteri İstanbul’da
BM Genel Sekreteri İstanbul'da
Gaziantep’teki kaza ilgili adli soruşturma başlatıldı
Gaziantep'teki kaza ilgili adli soruşturma başlatıldı
Daha Fazla Video Göster