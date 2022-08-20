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Zonguldak'ta feci kaza! Tünel içinde taklalar atıp metrelerce sürüklendi
Zonguldak'ta otomobilin takla atması sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı. mKent merkezinden Kilimli ilçesine giden B.Ş'nin (26) kullandığı 54 AFJ 457 plakalı otomobil, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri'nde kaldırıma çarpması sonucu takla atarak sürüklendi. Adeta ikiye ayrılan araçtan çıkarılan Batuhan Şen ağrı yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.