Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve Alaplı itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler tarafından, araç sürücüsü Çağrı Ö., ile otomobilde bulunan Nesrin Y.,Gökcen Ö.,ve Sedef Ö., yaralı olarak Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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