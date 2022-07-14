Zonguldak’ta 6 yıldır aranıyor! Bayramı buruk geçiren annenin sözleri yürek yaktı

Zonguldak’ta 6 yıl önce evinden internet kafeye gidiyorum diye çıkan 16 yaşındaki Nesrin Koçaklı’dan bir iz bulanamadı. Bayramı buruk geçiren anne Yeter Koçaklı, "Bayramı çok kötü geçirdik. Kızım olmayınca benim bayramım olmaz. Kızımı aradım, kızım için ağladım. Ne olursunuz görenler bilenler bana ulaşsın" dedi.