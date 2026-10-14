Zeytinyağı ile kahveyi birleştirdiler! Ortaya çıkan lezzet ilgi gördü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen III. Festolive Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'nde, kahve ile zeytinyağının bir araya getirilmesiyle hazırlanan zeytinyağlı kahve ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yüksek Ziraat Mühendisi Murat Küçükçakır, bu yıl elde edilen zeytinyağını kahveyle buluşturarak farklı bir lezzet ortaya çıkardıklarını söyledi. Festivalde içeceği deneyen ziyaretçiler de kahve ve zeytinyağının kendine özgü tatlarının bir arada hissedildiğini belirterek olumlu görüşlerini paylaştı.