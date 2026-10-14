İstanbul'da sahte içki ve kaçak tütün operasyonu! 6 şüpheli gözaltında

İstanbul'da polis ekipleri, sahte içki üretimi ve kaçak tütün ürünlerine yönelik Başakşehir, Pendik, Zeytinburnu ve Tuzla ilçelerinde operasyon düzenledi. Tespit edilen 3 araç, 1 depo ve 1 işletmeye yönelik operasyonda yapılan aramalarda 4 bin 25 litre sahte alkollü içki, 402 paket bandrolsüz sigara, 68 elektronik sigara ve çeşitli kaçak tütün ürünleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.