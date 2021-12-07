Zeytinburnu'nda kocasını uyurken baltayla öldüren kadından ilginç savunma..."Kocama öldürücü darbeyi polis vurdu"

Zeytinburnu’nda dini nikahlı eşini gece uyurken 15 balta darbesiyle öldüren Fazilet Azimi’nin yargılanmasına devam edildi. Daha önce kocasını öldürdüğünü kabul eden sanık Azimi ifadesini değiştirerek, "Kocama polis öldürücü darbeyi vurdu" dedi.

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Zeytinburnu'nda 24 Kasım 2019 günü gece saatlerinde dini nikahlı eşi Hasan Özbek'i (57) balta ile öldüren Afgan uyruklu Fazilet Azimi'nin (29) davasının görülmesine devam edildi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Bakırköy Profesör Doktor Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne bağlı adli servis biriminde tedavi gören tutuklu sanık Fazilet Azimi hazır bulundu.Duruşmada söz verilen Azimi "Bir şey söyleyeceğim sizin için sürpriz olacak bu söylediğim. Kocamı darp ettim fakat ben katletmedim. Kocamı eve gelen polis katletti. Ben eşimi darp ettikten sonra ölmesin diye ambulans ve polis çağırdım. Eve gelen bir polis bana baltanın yerini sordu, ben de gösterdim. Polis baltayı eline aldı ve kocamın beynini dağıttı. Öldürücü darbeyi vurdu. Çocuklarımın yaşları küçük, benim onların yanında olmama lazım. Katil dışarıda çocuklarım için endişeleniyorum. Ben dışarı çıksam da can güvenliğim olmayacak" şeklinde konuştu.Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Fazilet Azimi için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönünde raporun beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.Öte yandan Fazilet Azimi daha önce yaptığı savunmasında maktul eşinin kendisini darp ettiğini söylemişti. Azimi öldürüleceğinden korktuğu için eylemi gerçekleştirdiğini savunmuştu.