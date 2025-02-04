05 Şubat 2025, Çarşamba
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Yüzüncü Yıl Meydanı'ndaki göçük böyle görüntülendi!
Ankara’nın Ulus semtinde yer alan Yüzüncü Yıl Meydanı'nda, Cumhuriyet Caddesi ile Atatürk Bulvarı’nın kesişim noktasında bulunan ve park ile dinlenme alanı olarak kullanılan çim zeminde henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük oluştu. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bölge güvenlik önlemleri kapsamında şeritlerle kapatıldı.