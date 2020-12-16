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Yüzlerce metre yükseklikte ölüm halayı! Canlarını hiçe saydılar
Siirt şehir merkezine 5 kilometre uzakta bulunan 350 metre yükseklikteki Deliklitaş'ın üzerine çıkan 3 kişi, müzik eşliğinde halay çekti. Canlarını hiçe sayan gençlerin halayı, cep telefonu ile kaydedildi.
Siirt şehir merkezine 5 kilometre uzakta bulunan 350 metre yükseklikteki Deliklitaş'ın üzerine çıkan 3 kişi, müzik eşliğinde halay çekti. Canlarını hiçe sayan gençlerin halayı, cep telefonu ile kaydedildi.