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Yüzlerce metre yükseklikte ölüm halayı! Canlarını hiçe saydılar

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Giriş: 16.12.2020 17:02
Güncelleme:16.12.2020 17:02
Siirt şehir merkezine 5 kilometre uzakta bulunan 350 metre yükseklikteki Deliklitaş'ın üzerine çıkan 3 kişi, müzik eşliğinde halay çekti. Canlarını hiçe sayan gençlerin halayı, cep telefonu ile kaydedildi.

Siirt şehir merkezine 5 kilometre uzakta bulunan 350 metre yükseklikteki Deliklitaş'ın üzerine çıkan 3 kişi, müzik eşliğinde halay çekti. Canlarını hiçe sayan gençlerin halayı, cep telefonu ile kaydedildi.

Yüzlerce metre yükseklikte ölüm halayı! Canlarını hiçe saydılar YÜZLERCE METRE YÜKSEKLİKTE ÖLÜM HALAYI! CANLARINI HİÇE SAYDILAR
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Ölüm halayı! Canlarını hiçe saydılar
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