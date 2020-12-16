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16 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Yüzlerce metre yükseklikte ölüm halayı! Canlarını hiçe saydılar Yüzlerce metre yükseklikte ölüm halayı! Canlarını hiçe saydılar
Siirt şehir merkezine 5 kilometre uzakta bulunan 350 metre yükseklikteki Deliklitaş'ın üzerine çıkan 3 kişi, müzik eşliğinde halay çekti. Canlarını hiçe sayan gençlerin halayı, cep telefonu ile kaydedildi.
Giriş Tarihi: 16.12.2020 17:00 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 17:03
Yüzlerce metre yükseklikte ölüm halayı! Canlarını hiçe saydılar
Siirt'te Botan Çayında yerden 350 metre yükseklikteki Deliklitaş'ın üzerine çıkan 3 genç, müzik eşliğinde halay çekti. Ölümle dans eden gençler, taşbaşı üzerinde dakikalarca halay çekerken, tehlikeli anları vatandaşlar cep telefonlarıyla da kaydetti.
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Yüzlerce metre yükseklikte ölüm halayı! Canlarını hiçe saydılar
Gençlerin uçurum kenarında çektikleri halay yürekleri ağza getirirken, vatandaşlar olaya tepki gösterdi.
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Yüzlerce metre yükseklikte ölüm halayı! Canlarını hiçe saydılar
"SELFİE ÇEKEYİM" DERKEN BAŞINA GELMEYEN KALMADI
Bazı fotoğraflar oldukça tehlikeli yerlerde çekilmiş.
Yüzlerce metre yükseklikte ölüm halayı! Canlarını hiçe saydılar
Tıpkı bu fotoğraf gibi...
Yüzlerce metre yükseklikte ölüm halayı! Canlarını hiçe saydılar