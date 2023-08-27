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Yusufeli Barajı enerji üretimi için gün sayıyor

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Giriş: 27.08.2023 10:23
Türkiye'nin enerji alanında dev yatırımı Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santrali, enerji üretimi için gün sayıyor. Dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ise en yüksek su duvarı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Baraj, havzadaki diğer 4 barajın da enerji üretimini yüzde 10 artıracak.
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Enerji üretimi için gün sayıyor
Enerji üretimi için gün sayıyor
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