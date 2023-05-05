Yurdun dört bir yanından ezan sesi yükseliyor! 21 yılda binlerce cami hizmete açıldı

Son 21 yılda Türkiye'nin dört bir yanında inşa edilen camiler ve yıllardır ibadete kapalı olan sembol yapılar yeniden Müslümanların ibadetine açıldı. Ayasofya, Çamlıca, Ahmet Hamdi Akseki ve Selahattin Eyyubi camileri bunlardan sadece birkaçı. Türkiye'nin yalnızca şehirlerinde değil, ilçelerinde ve en ücra noktalarında inşa edilen camiler sayesinde her yerde ezan sesleri yükseliyor.

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