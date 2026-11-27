Asya Şampiyonlar Ligi'nde hakem skandalı: Hakemin alkollü olduğu iddia edildi
Asya Şampiyonlar Ligi 2'de oynanan El Cezire-Gol Gohar maçına hakem Hanna Hattab damga vurdu. Orta sahada yaşanan faulün ardından hakem, pozisyonla alakası olmayan ve olayın yaklaşık 50 metre uzağında bulunan Beşiktaş'ın eski kalecisi Ersin Destanoğlu'na sarı kart gösterdi. Futbolcular şaşkınlık yaşarken hakemin maç öncesinde alkol aldığı iddia edildi. Hattab, ikinci yarıda görevini dördüncü hakeme devretti.
Büşra ArgaEditör
Büşra Arga ahaberinternet@ahaber.com.tr