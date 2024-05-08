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Yüksekova’da ekim mesaisi başladı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 08.05.2024 16:12
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasıyla çiftçilerin ekim mesaisi de başladı.
Yüksekova’da ekim mesaisi başladı
Yüksekova’da ekim mesaisi başladı
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