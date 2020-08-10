Yüksekova şehitleri için tören

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan polis memurları Adnan Kısar (52) ve Osman Gül(27) törenle memleketlerine uğurlandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan polis memurları Adnan Kısar (52) ve Osman Gül(27) törenle memleketlerine uğurlandı.

3



Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar Bölgesindeki Cengiz Üs bölgesinde yakıt ikmali için giden zırhlı araçta kaza yapan şehit olan polis memurları Kısar ile Gül için Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'nda tören düzenlendi.



Şehit polislerin Türk bayrağına sarılı tabutları tören alanına getirildikten sonra bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından da özgeçmişleri okundu. Duaların okunmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında taşınan Şehit Polis Memuru Adnan Kısar memleketi Antalya'ya, Osman Gül ise Kahramanmaşar'a uğurlandı.