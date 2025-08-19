19 Ağustos 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Yozgat’ta drift atan sürücüye 46 bin lira ceza verildi
Yozgat’ta drift atan sürücüye 46 bin lira ceza verildi

Yozgat’ta drift atan sürücüye 46 bin lira ceza verildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.08.2025 19:10
Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara Bulvarı mevkiinde bir sürücünün drift yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerinden otomobil sürücüsünü tespit etti. Sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 46 bin 392 lira ceza kesildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yozgat’ta drift atan sürücüye 46 bin lira ceza verildi
Otoparkta silahlı kavga kamerada: 2 yaralı
Otoparkta silahlı kavga kamerada: 2 yaralı
Denize giren vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı
Denize giren vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı
Freni patlayan kamyon 10 araca çarpıp kanala düştü
Freni patlayan kamyon 10 araca çarpıp kanala düştü
İntihar için üst geçide çıktı, E-5’i kilitledi
İntihar için üst geçide çıktı, E-5'i kilitledi
Bağcılar’ın yıldızları ödüllendirildi
Bağcılar’ın yıldızları ödüllendirildi
Karabük’te oyuncak tabancayla soygun girişimi
Karabük'te oyuncak tabancayla soygun girişimi
Yozgat’ta drift atan sürücüye 46 bin lira ceza verildi
Yozgat’ta drift atan sürücüye 46 bin lira ceza verildi
Bir yaşam iksiri: Goji! Faydaları saymakla bitmiyor
Bir yaşam iksiri: Goji! Faydaları saymakla bitmiyor
Burdur’da 60 milyon liralık kobra zehri operasyonu
Burdur’da 60 milyon liralık kobra zehri operasyonu
Şile sahilinde roket başlığı paniği
Şile sahilinde roket başlığı paniği
Çöplükte çıkan yangın 5 samanlığı küle çevirdi
Çöplükte çıkan yangın 5 samanlığı küle çevirdi
Trafikte yol verme kavgası: Tek yumrukla...
Trafikte yol verme kavgası: Tek yumrukla...
Daha Fazla Video Göster