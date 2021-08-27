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Yozgat’ta 12 yaşındaki bisikletli çocuğa araba çarptı

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Giriş: 27.08.2021 22:16
Yozgat’ta bir otomobil 12 yaşındaki bisikletli yabancı uyruklu çocuğa çarptı. Kazanın etkisiyle metrelerce sürüklenen çocuk olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, şehir merkezi Adnan Menderes Bulvarı Terminal Kavşağı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, il merkezinde hareket halinde olan A.D. hakimiyetindeki 38 JT 439 plakalı araç, bisikletle yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu 12 yaşındaki A.H.'ye çarptı.

Çarpmasının etkisiyle metrelerce sürüklenen çocuğu gören etraftaki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin akabinde A.H. Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anları çevredeki kent güvenlik sistemi kameralarına saniye saniye kaydedildi.

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