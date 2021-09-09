Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan kadın öldü

Kaza, Kadirli ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Elmas Akdere'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atan Elmas Akdere, yere düşüp sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akdere'yi hastaneye kaldırdı. Akdere, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akdere'nin cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Otomobil sürücüsü de gözaltına alındı. Kaza anı, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN