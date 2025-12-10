10 Aralık 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Silahlı gaspçılar anne ve 4 yaşındaki çocuğu darbetti
Silahlı gaspçılar anne ve 4 yaşındaki çocuğu darbetti

Silahlı gaspçılar anne ve 4 yaşındaki çocuğu darbetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 10.12.2025 09:33
Arnavutköy’de motosikletli iki şüpheli, silah zoruyla girdikleri evde 4 yaşındaki Nura ile annesi Rengin H.’yi darbedip ağızlarını bantladı. Eve sonradan gelen Murat M.’yi de saldırarak etkisiz hale getiren şüpheliler, yaklaşık 200 bin liralık ziynet eşyası ve dövizi gasbederek kaçtı. Yaralı küçük kız hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Silahlı gaspçılar anne ve 4 yaşındaki çocuğu darbetti
ABONE OL
Silahlı gaspçılar anne ve 4 yaşındaki çocuğu darbetti
Silahlı gaspçılar anne ve 4 yaşındaki çocuğu darbetti
Kaza yapan tırlar alev aldı
Kaza yapan tırlar alev aldı
Küçükçekmece’de metrobüs yangını!
Küçükçekmece'de metrobüs yangını!
Ulaşıma kar engeli!
Ulaşıma kar engeli!
Tefecilere 52 ilde eş zamanlı operasyon
Tefecilere 52 ilde eş zamanlı operasyon
Sarıkamış’ta kar kalınlığı 60 santim
Sarıkamış'ta kar kalınlığı 60 santim
Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
Çalıştığı şirketi iki kişiye soydurttu
Çalıştığı şirketi iki kişiye soydurttu
Yolda mahsur kalanlara yardım eli
Yolda mahsur kalanlara yardım eli
Kaza yapan TIR’lar alev aldı
Kaza yapan TIR’lar alev aldı
Yurt genelinde hava nasıl olacak?
Yurt genelinde hava nasıl olacak?
Yeni nesil suç örgütlerine dev operasyon
Yeni nesil suç örgütlerine dev operasyon
Daha Fazla Video Göster