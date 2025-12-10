Silahlı gaspçılar anne ve 4 yaşındaki çocuğu darbetti

Arnavutköy’de motosikletli iki şüpheli, silah zoruyla girdikleri evde 4 yaşındaki Nura ile annesi Rengin H.’yi darbedip ağızlarını bantladı. Eve sonradan gelen Murat M.’yi de saldırarak etkisiz hale getiren şüpheliler, yaklaşık 200 bin liralık ziynet eşyası ve dövizi gasbederek kaçtı. Yaralı küçük kız hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

