Haberler Yaşam Videoları Yıldız Asyalı'dan 'şiddet' iddiası! "eşim beni darbetti"
Giriş: 10.12.2025 12:03
Müzisyen ve oyuncu Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi tarafından şiddete maruz kaldığını öne sürdü. Paylaşımında yüzündeki morluk ve yaraları gösteren fotoğraflara da yer verdi. Şiddet uygulamakla suçlanan eşi ise iddiaları kesin bir dille reddederek “O beni darbediyor” açıklamasında bulundu.
