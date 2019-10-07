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07.10.2019

'Yol verme' kavgasında, çocuklarının yanında tekme tokat dövüldü

Bolu'da, 3 çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmek isteyen babanın, yol vermeyen otomobildeki 13 kişi tarafından çocuklarının gözü önünde darp edilmesi kameralara yansıdı. Gözaltına alınan 13 şüphelinin hepsinin çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu belirlendi. Şüphelilerin işlemleri Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.

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