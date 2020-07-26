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Yoğurt ve kefir koronavirüsten (Covid-19) koruyor mu? Dikkat çeken araştırma! İşte yoğurt ve kefirin faydaları

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Giriş: 26.07.2020 13:37
Güncelleme:26.07.2020 13:48
Fransa’da yapılan bir araştırmaya göre yoğurt ve kefir tüketiminin fazla olduğu ülkelerde koronavirüs kaynaklı ölümlerin daha az olduğu belirlendi. Peki gribe soğuk algınlığına karşı doğal kalkan olan yoğurt ve kefir bizi ölümcül virüsten nasıl koruyor? Doğal koruma kalkanı yoğurt ve kefirin faydaları neler? Beslenme ve diyet uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

Fransa'da yapılan bir araştırmaya göre yoğurt ve kefir tüketiminin fazla olduğu ülkelerde koronavirüs kaynaklı ölümlerin daha az olduğu belirlendi. Peki gribe soğuk algınlığına karşı doğal kalkan olan yoğurt ve kefir bizi ölümcül virüsten nasıl koruyor? Doğal koruma kalkanı yoğurt ve kefirin faydaları neler? Beslenme ve diyet uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

Yoğurt ve kefir koronavirüsten Covid-19 koruyor mu? Dikkat çeken araştırma! İşte yoğurt ve kefirin faydaları YOĞURT VE KEFİR KORONAVİRÜSTEN (COVİD-19) KORUYOR MU? DİKKAT ÇEKEN ARAŞTIRMA! İŞTE YOĞURT VE KEFİRİN FAYDALARI

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