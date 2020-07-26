Fransa’da yapılan bir araştırmaya göre yoğurt ve kefir tüketiminin fazla olduğu ülkelerde koronavirüs kaynaklı ölümlerin daha az olduğu belirlendi. Peki gribe soğuk algınlığına karşı doğal kalkan olan yoğurt ve kefir bizi ölümcül virüsten nasıl koruyor? Doğal koruma kalkanı yoğurt ve kefirin faydaları neler? Beslenme ve diyet uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

Fransa'da yapılan bir araştırmaya göre yoğurt ve kefir tüketiminin fazla olduğu ülkelerde koronavirüs kaynaklı ölümlerin daha az olduğu belirlendi. Peki gribe soğuk algınlığına karşı doğal kalkan olan yoğurt ve kefir bizi ölümcül virüsten nasıl koruyor? Doğal koruma kalkanı yoğurt ve kefirin faydaları neler? Beslenme ve diyet uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.