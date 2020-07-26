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Haberler Galeri Yoğurt ve kefir koronavirüsten (Covid-19) koruyor mu? Dikkat çeken araştırma! İşte yoğurt ve kefirin faydaları

Yoğurt ve kefir koronavirüsten (Covid-19) koruyor mu? Dikkat çeken araştırma! İşte yoğurt ve kefirin faydaları

Fransa'da yapılan bir araştırmaya göre yoğurt ve kefir tüketiminin fazla olduğu ülkelerde koronavirüs kaynaklı ölümlerin daha az olduğu belirlendi. Peki gribe soğuk algınlığına karşı doğal kalkan olan yoğurt ve kefir bizi ölümcül virüsten nasıl koruyor? Doğal koruma kalkanı yoğurt ve kefirin faydaları neler? Beslenme ve diyet uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

Giriş Tarihi: 26.07.2020 13:41 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 13:55
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Yoğurt ve kefir koronavirüsten Covid-19 koruyor mu? Dikkat çeken araştırma! İşte yoğurt ve kefirin faydaları

Fransa'da yapılan bir araştırmaya göre yoğurt ve kefir tüketiminin fazla olduğu ülkelerde koronavirüs kaynaklı ölümlerin daha az olduğu belirlendi. Peki gribe soğuk algınlığına karşı doğal kalkan olan yoğurt ve kefir bizi ölümcül virüsten nasıl koruyor? Doğal koruma kalkanı yoğurt ve kefirin faydaları neler? Beslenme ve diyet uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yoğurt ve kefir koronavirüsten Covid-19 koruyor mu? Dikkat çeken araştırma! İşte yoğurt ve kefirin faydaları

Tapan, "Aynı zamanda iyi bakterilerin bağışıklık sistemini koruyucu etkisi var dolayısıyla bağışıklık sisteminiz ne kadar kuvvetleniyorsa o kadar üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu bir etki haline gelmiş oluyor vücutta" dedi.

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Yoğurt ve kefir koronavirüsten Covid-19 koruyor mu? Dikkat çeken araştırma! İşte yoğurt ve kefirin faydaları

ABD'de iki ayrı tıp merkezinde yürütülen bilimsel araştırmada, bağırsak mikrobiyomunu düzenlemek için probiyotik bakterilerden özellikle "Lactobacilli" cinsini içeren ev yapımı yoğurdun potansiyeli değerlendirildi.

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Yoğurt ve kefir koronavirüsten Covid-19 koruyor mu? Dikkat çeken araştırma! İşte yoğurt ve kefirin faydaları

HER GÜN YAKLAŞIK 2 FİNCAN YOĞURT TÜKETTİLER

Araştırmada, hassas bağırsak sendromu tanısı konulan 189 hasta incelemeye alınarak, katılımcılardan her birinin her gün 500 ml (yaklaşık 2 fincan) ev yapımı yoğurt tüketmesi sağlandı ve semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi.

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Yoğurt ve kefir koronavirüsten Covid-19 koruyor mu? Dikkat çeken araştırma! İşte yoğurt ve kefirin faydaları

Araştırmada, hassas bağırsak sendromu semptomlarının katılımcıların yüzde 89'unda tamamen rahatladığı, varolan tüm hassas bağırsak sendromu semptomlarının kaybolduğu ve hastalarda günlük bağırsak hareketlerinin düzeldiği tespit edildi.