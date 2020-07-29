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Yılan 700 kiloluk boğayı telef etti! O anlar kamerada

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Giriş: 29.07.2020 09:18
Güncelleme:29.07.2020 09:24
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yılanın soktuğu büyükbaş hayvan telef oldu. Güvenlik kamerası yaşananları saniye saniye kaydetti.

İlçeye bağlı Kurucuova Mahallesi'nde Cuma Horasan'a ait büyükbaş besi ahırının çalışanları, günlük kontrollerinde yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki bir büyükbaş hayvanın yerde hareketsiz halde yattığını gördü.

Yılan 700 kiloluk boğayı telef etti! O anlar kamerada YILAN 700 KİLOLUK BOĞAYI TELEF ETTİ! O ANLAR KAMERADA

Bunun üzerine çalışanlar durumu, veteriner hekime bildirdi. Hekimin yaptığı kontrolde hayvanın telef olduğu belirlendi.

Daha sonra ahırın güvenlik kamerasını inceleyen çalışanlar, hayvanın yılan tarafından sokulması sonucu telef olduğunu tespit etti.

700 kiloluk boğayı telef etti! O anlar kamerada
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