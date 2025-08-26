Yıkım sırasında devrilen binayı iş makinesi ile tutmaya çalıştılar

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı bina, yanındaki binanın üzerine devrildi. Olayda yaralanan kimse olmazken, sağlam binanın 3 dairesinde hasar oluştu. Bina devrilmeden önce, çalışanların iş makinesi ile binayı tutarak, devrilmesini önlemeye çalıştığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.

