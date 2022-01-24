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Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik hayatını kaybetti!

A Haber
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Giriş: 24.01.2022 10:12
Muğla'da yaşayan ve yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a giden Türk sinemasının ünlü yıldızı 79 yaşındaki Fatma Girik bu sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. A Haber canlı yayınına bağlanan Engin Çağlar, Cüneyt Arkın ve Ahmet Yenilmez, Fatma Girik’i anlattı.
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