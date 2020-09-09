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Yeşilçam'ın efsane 'Yanıyorsun Fuat abi' repliği Adıyaman'da gerçek oldu

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Giriş: 09.09.2020 12:10
Güncelleme:09.09.2020 12:36
Yeşilçam'da Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Sakar Şakir'de geçen efsane "Yanıyorsun Fuat abi" repliği Adıyman'da gerçek oldu. A Haber görüntülü ihbar hattına gelen habere göre seyir halindeki bir motsikletin egzozunda yangın çıktı. Onu başka bir araçtaki arkadaşı kahkaha atarak "Yanıyorsun Abuzer. Hem de Çırağan sarayı gibi" ifadeleriyle uyardı.
Yeşilçamın efsane Yanıyorsun Fuat abi repliği Adıyamanda gerçek oldu YEŞİLÇAM'IN EFSANE 'YANIYORSUN FUAT ABİ' REPLİĞİ ADIYAMAN'DA GERÇEK OLDU

'Yanıyorsun Fuat abi' repliği gerçek oldu
'Yanıyorsun Fuat abi' repliği gerçek oldu
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