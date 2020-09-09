Yeşilçam'ın efsane 'Yanıyorsun Fuat abi' repliği Adıyaman'da gerçek oldu

Yeşilçam'da Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Sakar Şakir'de geçen efsane "Yanıyorsun Fuat abi" repliği Adıyman'da gerçek oldu. A Haber görüntülü ihbar hattına gelen habere göre seyir halindeki bir motsikletin egzozunda yangın çıktı. Onu başka bir araçtaki arkadaşı kahkaha atarak "Yanıyorsun Abuzer. Hem de Çırağan sarayı gibi" ifadeleriyle uyardı.