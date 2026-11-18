Estonya-Rusya geriliminde yeni adım: Üç sınır kapısı kapatılıyor

Estonya ile Rusya arasında gerilim tırmanıyor. Estonya'da Ukrayna'ya insansız hava aracı tedarik eden Threod Systems tesisine yönelik kundaklama girişiminin engellenmesinin ardından sekiz Letonya vatandaşı gözaltına alındı, beş şüpheli hakkında tutuklama talep edildi. Estonya yönetimi, 1 Aralık'tan itibaren Rusya ile kara sınırındaki Narva, Koidula ve Luhamaa geçişlerini kapatma kararı aldı. Moskova ise karara tepki gösterdi. A Haber muhabiri Fatih Özyar, son gelişmeleri canlı yayında aktardı.