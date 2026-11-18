Türkiye küresel güç olarak öne çıkıyor: Emeklilerin maaşı için çağrı

Gazeteci Mahmut Övür ve kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir, eski dünya düzeninin sarsıldığı ve küresel güç rekabetinin hız kazandığı süreçte Türkiye'nin artan stratejik rolünü değerlendirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel sisteme ilişkin açıklamalarını yorumlayan isimler, Türkiye'nin uluslararası arenada merkez ülke konumuna yükseldiğine dikkat çekti. Programda iç siyasetin önemli gündem maddelerinden emeklilerin ekonomik koşulları da ele alındı. Mahmut Övür, AK Parti'nin emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısını aşması ve maaşlarda mümkün olan en üst seviyede iyileştirme yapması gerektiğini vurguladı.