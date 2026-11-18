İstanbul'da Koç fırtınası alarmı! Lodosun hızı 80 kilometreye çıkacak: Seferler iptal

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 12 il için sarı kodlu fırtına ve yağış uyarısı yaptı. Marmara Bölgesi'nde etkisini artırması beklenen lodosun hızının yer yer saatte 80 kilometreye ulaşacağı bildirildi. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da vururken BUDO 12, İDO 2 seferini iptal etti. Şehir Hatları da bazı güzergahlardaki seferlerini ikinci bir duyuruya kadar durdurdu. İstanbul'da fırtınanın cuma akşamına kadar etkili olması beklenirken yetkililer çatı uçması, ağaç devrilmesi, su baskını ve baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.