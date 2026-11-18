Emekli maaşı ne kadar olacak? Faruk Erdem olası zam formüllerini ve hesaplamaları açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 milyonu aşkın emeklinin tamamını kapsayacak iyileştirme açıklamasını A Haber canlı yayınında değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, olası zam formüllerini anlattı. Seyyanen artış ve refah payının gündeme gelebileceğini belirten Erdem, en düşük emekli maaşının 30-35 bin TL bandına çıkarılabileceği yönündeki tahminini paylaştı.