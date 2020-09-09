Yeşilçam'ın efsane 'Yanıyorsun Fuat abi' repliği Adıyaman'da gerçek oldu

Yeşilçam'da Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Sakar Şakir'de geçen efsane "Yanıyorsun Fuat abi" repliği Adıyman'da gerçek oldu. A Haber görüntülü ihbar hattına gelen habere göre seyir halindeki bir motsikletin egzozunda yangın çıktı. Onu başka bir araçtaki arkadaşı kahkaha atarak "Yanıyorsun Abuzer. Hem de Çırağan sarayı gibi" ifadeleriyle uyardı.

Giriş Tarihi: 09.09.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 12:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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