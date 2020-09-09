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Yeşilçam'ın efsane 'Yanıyorsun Fuat abi' repliği Adıyaman'da gerçek oldu

Yeşilçam'da Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Sakar Şakir'de geçen efsane "Yanıyorsun Fuat abi" repliği Adıyman'da gerçek oldu. A Haber görüntülü ihbar hattına gelen habere göre seyir halindeki bir motsikletin egzozunda yangın çıktı. Onu başka bir araçtaki arkadaşı kahkaha atarak "Yanıyorsun Abuzer. Hem de Çırağan sarayı gibi" ifadeleriyle uyardı.

Giriş Tarihi: 09.09.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 12:44
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Yeşilçam'ın efsane 'Yanıyorsun Fuat abi' repliği Adıyaman'da gerçek oldu

Yeşilçam'da Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Sakar Şakir'de geçen efsane "Yanıyorsun Fuat abi" repliği Adıyman'da gerçek oldu. A Haber görüntülü ihbar hattına gelen habere göre seyir halindeki bir motsikletin egzozunda yangın çıktı. Onu başka bir araçtaki arkadaşı kahkaha atarak "Yanıyorsun Abuzer. Hem de Çırağan sarayı gibi" ifadeleriyle uyardı.

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Yeşilçam'ın efsane 'Yanıyorsun Fuat abi' repliği Adıyaman'da gerçek oldu

Motosiklet ile seyir halindeyken neye uğradığını şaşırdı.

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Yeşilçam'ın efsane 'Yanıyorsun Fuat abi' repliği Adıyaman'da gerçek oldu

A Haber ihbar hattına gelen görüntü Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kayda geçti.

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Yeşilçam'ın efsane 'Yanıyorsun Fuat abi' repliği Adıyaman'da gerçek oldu

Motosikletim egzoz kısmından alev çıktı bez kısmından alev çıkmaya başladı.

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Yeşilçam'ın efsane 'Yanıyorsun Fuat abi' repliği Adıyaman'da gerçek oldu

Yanan parçaları hemen yola atan vatandaş motosikletini kurtarmak için büyük çaba sarfetti.

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