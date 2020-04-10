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10.04.2020

Yerli solunum cihazında üretim başladı | Video

Tüm dünya corona virüsle mücadele kapsamında kırmızı alarma geçti. Onlarca ülke binlerce doktor ölümcül hastalığın ilacını ya da aşısını henüz bulabilmiş değil. Virüsle birlikte tedavide en çok kullanılan cihaz solunum cihazları. İstanbul’da bir üniversite yüzde yüz yerli malzemelerle solunum cihazı üretiyor. A Haber, canlı yayınında yerli solunum cihazının ayrıntıları anlatıldı.

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