Yeni bir fay tespit edildi

Türkiye'nin deprem tehlike haritasının güncellenmesi için çalışmalar yürütülüyor. Narlı fayı üzerinde başlatılan çalışmada Doğu Anadolu Fayı'na bağlı yeni bir fay daha keşfedildiği açıklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN