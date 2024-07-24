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Yeni bir fay tespit edildi

Yeni bir fay tespit edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2024 11:11
Türkiye'nin deprem tehlike haritasının güncellenmesi için çalışmalar yürütülüyor. Narlı fayı üzerinde başlatılan çalışmada Doğu Anadolu Fayı'na bağlı yeni bir fay daha keşfedildiği açıklandı.
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