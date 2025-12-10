Apartmandan bisiklet ve akülü oyuncak araba çalan şüpheliler yakalandı

Mersin’de bir apartmandan bisiklet ve akülü oyuncak araba çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalandı. Güvenlik kamerasına görüntülerinde şüphelilerin apartmana girip bisikleti ve akülü oyuncak arabayı çaldığı anlar yer alıyor.

