Yaz sezonunda su sporlarına yoğun ilgi

Yaz sezonunun hareketlenmesiyle birlikte Muğla'nın Marmaris ilçesinde su sporlarına ilgi arttı. Yerli ve yabancı turistler; jet ski, parasailing, flyboard, kano ve su kayağının yanı sıra son dönemde yerli üretim jet car aktivitelerini de yoğun şekilde tercih ediyor. Su sporları işletmecileri, sezonun beklentilerin altında başlamasına rağmen önümüzdeki günlerde hareketliliğin artmasını beklediklerini belirtirken, tüm aktivitelerin deneyimli ekipler ve kapsamlı güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştirildiğini vurguladı.