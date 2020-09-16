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Yaylacıların zorlu ama renkli yaşamı
Bahar aylarında Erzurum’un Tekman yaylasına giden göçmenler kışın yaklaşmasıyla birlikte hazırlıklara da başladı. A Haber ekibi yaylacıların bir gününü görüntüledi.
Bahar aylarında Erzurum'un Tekman yaylasına giden göçmenler kışın yaklaşmasıyla birlikte hazırlıklara da başladı. A Haber ekibi yaylacıların bir gününü görüntüledi.