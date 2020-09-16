16 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yaylacıların zorlu ama renkli yaşamı

Yaylacıların zorlu ama renkli yaşamı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.09.2020 14:01
Güncelleme:16.09.2020 14:06
Bahar aylarında Erzurum’un Tekman yaylasına giden göçmenler kışın yaklaşmasıyla birlikte hazırlıklara da başladı. A Haber ekibi yaylacıların bir gününü görüntüledi.

Bahar aylarında Erzurum'un Tekman yaylasına giden göçmenler kışın yaklaşmasıyla birlikte hazırlıklara da başladı. A Haber ekibi yaylacıların bir gününü görüntüledi.

Yaylacıların zorlu ama renkli yaşamı
Yaylacıların zorlu ama renkli yaşamı
İşte Didim'deki dehşet evi!
İşte Didim'deki dehşet evi!
Kıbrıs kahramanı Fatin Rüştü Zorlu
Kıbrıs kahramanı Fatin Rüştü Zorlu
Halil Sezai’nin yaşlı adama saldırdığı görüntüler ortaya çıktı!
Halil Sezai’nin yaşlı adama saldırdığı görüntüler ortaya çıktı!
Minik Zeyno'ya sanal hakaret!
Minik Zeyno'ya sanal hakaret!
Utanç verici! Tacizciyi böyle ifşa etti
Utanç verici! Tacizciyi böyle ifşa etti
Aile görünümlü çete! Göz açıp kapayana kadar...
Aile görünümlü çete! Göz açıp kapayana kadar...
Hileli zeytinyağı nasıl anlaşılır?
Hileli zeytinyağı nasıl anlaşılır?
İşte Kadir Şeker için istenen ceza
İşte Kadir Şeker için istenen ceza
Çayda boya sucukta at eti!
Çayda boya sucukta at eti!
Servisçilerden plaka eylemi
Servisçilerden plaka eylemi
Virüs değil bu yol öldürecek!
Virüs değil bu yol öldürecek!
Daha Fazla Video Göster