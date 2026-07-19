NASA'dan İstanbul'un turkuaz görüntüleri

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Karadeniz, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nda ilkbahar ile yaz aylarında görülen turkuaz renk değişimini uzaydan görüntüledi. PACE uydusu ile Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan elde edilen görüntülerde, fitoplanktonların yoğunlaşmasıyla oluşan doğal renk değişimi net şekilde kaydedildi. Uzmanlar, denize turkuaz görünümünü veren mikroskobik fitoplanktonların deniz ekosistemi ve karbon döngüsü açısından önemli bir rol üstlendiğini belirtti.