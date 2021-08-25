26 Ağustos 2021, Perşembe
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Yayaya çarpan İETT otobüs şoförü serbest kaldı! Ölümlü kaza kameraya böyle yansıdı
İstanbul'da 73 yaşındaki Remezan Taner, karşıdan karşıya geçmek isterken 28 yaşındaki İETT şoförü A.T.'nin kullandığı otobüsün altında kaldı. İETT otobüsünün yayaya çarptığı görüntüler güvenlik kamerasına yansırken, şoför A.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.