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Yavru köpeği ezip, yoluna devam etti! O anlar kamerada

DHA
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Giriş: 23.10.2021 15:14
Ordu'nun Fatsa ilçesinde kimliği belirsiz sürücü, otomobili ile yavru köpeği ezdi, arkasına bakmadan yoluna devam etti. Arka ayakları kırılan yavru köpek tedaviye alınırken, sürücü aranıyor. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Evkaf Mahallesi Yapraklı Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü otomobili ile yolda gezen yavru köpeği ezdi, duraklamadan yoluna devam etti. . Otomobilin ezdiği yavru köpek acı içerisinde havlamaya başladı. Yaralı köpeğin imdadına vatandaşlar koşarak, Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'nı arayarak yardım istedi. Yavru köpek, bölgeye gelen ekipler tarafından alınarak Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü. Arka ayakları kırılan köpek tedaviye alındı. Otomobil sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Yavru köpeği otomobilin ezdiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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