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Yaşlı kadının minibüsle şadırvan arasına sıkışan kadın böyle ezildi

DHA
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Giriş: 08.11.2021 11:00
Rize’de kontrolden çıkan minibüs, yolda el arabasıyla ot taşıyan Meryem Kayalar'a (50) çarptı. Minibüs ile caminin şadırvanı arasına sıkışan Kayalar ağır yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Tekke köyünde meydana geldi. İddiaya göre, T.Y. (21) idaresindeki 53 AF 197 plakalı minibüs, karşı yönden gelen kamyonun yolu daraltması nedeniyle ani manevra yapınca kontrolden çıktı. Savrulan minibüs, el arabası ile ot taşıyan Meryem Kayalar'a çarptı. Yolda camiye ait şadırvan ile minibüs arasına sıkışan Kayalar, ağır yaralandı. Sürücü T.Y. ile yanındaki Z.A. kazayı hafif sıyrıkla atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelip ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri Kayalar'ı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kayalar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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